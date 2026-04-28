蔡一智變身「寵妻兒狂魔」  《東周刊》獨家爆護子暖心舉動  13歲孻仔暴風成長

現年61歲的草蜢成員蔡一智，近日正忙於在紅館舉行7場演唱會。雖然工作排山倒海，但向來是「愛妻號」兼「絕世好爸」的他，依然不忘抽空享受家庭樂。在日前的中環，本刊獨家捕獲，蔡一智和老婆周雪芳帶同孻仔First Choy一同「親子遊」，相當溫馨。現場所見，13歲的First Choy暴風級成長，身高已追貼爸爸；期間，蔡一智更慈父上身，過馬路時緊張地提點兒子「企入啲」。

蔡一智對家人關懷備至

這位廿四孝爸爸事業家庭兩邊忙，但從不願錯過子女任何一個成長階段，不論親生還是繼女都疼愛有加，用行動證明父愛從不偏心，另他對老婆更加關懷備至。蔡一智因右手有兩隻拇指而被稱「六指狂魔」，其實「寵妻兒狂魔」的外號更匹配！

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蔡一智孻仔暴風成長

草蜢一連7場的演唱會剛正式開鑼，現時正進行得如火如荼。日前，本刊就捕獲蔡一智百忙之中陪伴老婆和孻仔。當日下午4時，蔡一智一家三口現身中環，現場所見他身穿西裝褸配搭牛仔褲，加上一頭招牌長髮，casual得來星味十足，在人群中極度搶眼 ；反而老婆周雪芳貫徹低調作風，戴上cap帽及口罩，全身包到冚。不過，最「搶fo」的莫過於兒子First Choy ，今年13歲的他暴風級成長，變得高大威猛，身高已追貼爸爸，他們仨並肩而行，畫面溫馨！

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