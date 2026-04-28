Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡一智變身「寵妻兒狂魔」  《東周刊》獨家爆護子暖心舉動  13歲孻仔暴風成長

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-28 HKT

現年61歲的草蜢成員蔡一智，近日正忙於在紅館舉行7場演唱會。雖然工作排山倒海，但向來是「愛妻號」兼「絕世好爸」的他，依然不忘抽空享受家庭樂。在日前的中環，本刊獨家捕獲，蔡一智和老婆周雪芳帶同孻仔First Choy一同「親子遊」，相當溫馨。現場所見，13歲的First Choy暴風級成長，身高已追貼爸爸；期間，蔡一智更慈父上身，過馬路時緊張地提點兒子「企入啲」。

蔡一智對家人關懷備至

這位廿四孝爸爸事業家庭兩邊忙，但從不願錯過子女任何一個成長階段，不論親生還是繼女都疼愛有加，用行動證明父愛從不偏心，另他對老婆更加關懷備至。蔡一智因右手有兩隻拇指而被稱「六指狂魔」，其實「寵妻兒狂魔」的外號更匹配！

相關閱讀：草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫

蔡一智孻仔暴風成長

草蜢一連7場的演唱會剛正式開鑼，現時正進行得如火如荼。日前，本刊就捕獲蔡一智百忙之中陪伴老婆和孻仔。當日下午4時，蔡一智一家三口現身中環，現場所見他身穿西裝褸配搭牛仔褲，加上一頭招牌長髮，casual得來星味十足，在人群中極度搶眼 ；反而老婆周雪芳貫徹低調作風，戴上cap帽及口罩，全身包到冚。不過，最「搶fo」的莫過於兒子First Choy ，今年13歲的他暴風級成長，變得高大威猛，身高已追貼爸爸，他們仨並肩而行，畫面溫馨！

相關閱讀：草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4cT9Tdj

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
14小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
23小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
20小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
12小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
20小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
14小時前
星島申訴王｜信用卡綁定成中招來源？ 港男網購平台帳戶被盜用狂碌信用卡購物
申訴熱話
4小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
3小時前
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
15小時前