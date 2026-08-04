唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？

TVB「離巢視后」唐詩詠，其母於 2009 年因心臟病突發離世，此事對她打擊甚深。近日，唐詩詠接受 HOY 媒體網絡節目《關於快樂的死亡2》訪問，罕有地詳述母親離世的經過，期間更數度情緒崩潰，淚灑錄影廠，其真情剖白連主持敖嘉年亦被感動得一同落淚。

唐詩詠母親延誤更換心臟起搏器

唐詩詠在節目中憶述，母親本身已安裝心臟起搏器，但因「唔記得咗換好多年」，早已過了更換期限。後來母親因感不適入院檢查，醫生當時已提醒需要更換，但母親考慮到當時經濟環境不佳，認為並非急切，稍作猶豫後便決定先行出院，更去了一趟旅行。

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母吐血畫面成唐詩詠永久烙印

唐詩詠當時亦誤信尚有時間，未有催促。豈料，母親旅行回來後某天，竟突然在床上吐血，這個畫面令她畢生難忘，腦海至今仍留有深刻烙印。她憶述當時立即召救護車將母親送院，惟翌日早上她突感心緒不寧，形容「好似拍劇咁，個心會好不安」，於是立即趕往醫院。當她到達醫院、正想步入病房時，醫生卻迎面走出，告知她母親已經離世。唐詩詠形容，聽到噩耗的當下，感覺「就好像拍劇一樣」，整個人崩潰跌坐在醫院地上放聲大哭，完全無法反應。

唐詩詠陷入瘋狂自責

母親的火速離世，讓唐詩詠難以抽離，並陷入深深的自責。她在訪問中哽咽落淚，坦言當時因事業搏殺，將所有時間都給了工作，「我完全冇理會過我嘅屋企人」，給予母親的時間太少。她憶述，母親凡事都關心她，擔心她沒東西吃，但自己卻因為工作，忽略了對家人的關懷。

唐詩詠離巢為修正自己

這份遺憾與內疚，讓她在講述這段經歷時淚流不止，悲傷的情緒亦感染了主持人敖嘉年，讓他忍不住一同流淚。唐詩詠更透露，母親的離世是她後來決定離開效力多年的TVB的原因之一。她表示，這段經歷讓她明白「修正自己」的能力非常重要，她不希望自己鑽進遺憾的牛角尖，而是希望透過修正自己的生活態度，將更多時間留給家人，不再讓遺憾發生。

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