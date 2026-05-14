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45歲唐詩詠無濾鏡生圖惹熱議 面部浮腫驚現雙下巴兼「眼凸凸」惹健康隱憂

影視圈
更新時間：15:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-14 HKT

現年45歲的前TVB視后唐詩詠自離巢後，積極作多線發展，除維持幕前演出外，更榮升老闆娘用心打理自家日式麵包店。近日唐詩詠出席慈善活動時，吸引不少網民圍觀，更將當日拍攝的影片放到小紅書，在網上流傳的無濾鏡真實片段中，竟讓唐詩詠的狀態成為大眾焦點，引發熱烈討論。

唐詩詠四肢纖幼

在網民分享的影片所見，唐詩詠的四肢依然纖幼，但面容卻出現明顯變化。從側面看，唐詩詠的面部略顯浮腫，下顎位置更驚現一坨鬆弛的肉，形成明顯的雙下巴，甚至有網民留意到唐詩詠有「眼凸凸」的情況。

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許多網民對唐詩詠的狀態表示擔憂，留言猜測她是否身體抱恙：「她樣子怎麼怪怪的」、「眼睛很凸是不是生病了？」、「老是一回事，肥是一回事，唐的狀態感覺不太好，是不是有健康問題？」、「有點肥腫難分」。不過有網民認為是：「麵包吃多了可能哈哈，碳水吃多很容易讓臉浮腫」。

唐詩詠腳疾長期治療

而早前唐詩詠曾在社交平台的限時動態自揭，身體健康出現問題，情況看似相當嚴重。當時曝光的照片，見到唐詩詠身穿短褲，整個膝蓋、大腿、小腿部分，被紗布緊緊包紮，似乎傷勢不輕。唐詩詠當時解釋已接受多次治療，仍未見好轉。

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