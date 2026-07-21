唐詩詠為潘燦良接拍ViuTV劇夢想成真 首度合作演夫妻有床戲 對手「引體上升」姿勢考體能 自爆：常鍛鍊

久未拍劇的唐詩詠今日與潘燦良等為ViuTV新劇《日落下的彩虹》宣傳。唐詩詠首次拍ViuTV劇集，她表明接拍原因就是為了與潘燦良合作，現在可說是夢想成真。劇中與潘燦良飾演夫妻，二人並有床上戲，而蘇文濤及許軼（Day）則演二人的子女。至於Day最難忘是在劇中爸爸「孭」起，感覺幾特別。

潘燦良拍床戲照顧對手感受

台上唐詩詠分享拍攝難忘事，她憶述有一場在酒店拍攝的「床戲」，原本以為可以很快收工，結果拍了很久。唐詩詠表示能夠與潘燦良合作十分開心，第一次見他時很緊張，怕講錯說話，之後大家好易溝通。拍攝時她首次去彩虹邨，她說：「燦哥好好，為我介紹好多彩虹邨地方，令我更容易投入角色，我一直都好想同佢合作，今次終於有機會，與佢一場床戲令我更加睇到作為一位男演員，如何去照顧女演員感受。可能大家眼中床戲都一樣，但其實有好多細節位都會有女演員嘅感受，不過男人拍床戲都辛苦，我見佢一直用一個引體上升嘅姿勢。」問到會否再接拍ViuTV劇集？詩詠表示若跟潘燦良合作也可以，下次可以挑戰敵對角色。

潘燦良拍床戲有耐力因「鍛鍊有素」

潘燦良表示劇中兩人飾演夫妻，床戲少不免，而且大家都好有經驗，怎樣去尋找默契當然很重要。當男演員要做親密戲時都會好驚有冒犯，或令對方感到不舒服，所以他覺得溝通很重要，盡量與對手夾好去處理那場戲，很快順利地完成。反而導演很享受去拍這場戲，拍了很多不同角度，希望拍出來效果比較好，務求找出一個好的表達方式，所以花了很長時間，他笑言：「好彩平時我都有鍛鍊！」

潘燦良彩虹邨長大接拍有感情

潘燦良在劇中飾演彩虹邨的理髮店老闆，他透露小時候是在彩虹邨長大，所以這也是他接拍此劇的其中一個原因。對於彩虹邨快將拆卸重建，他十分不捨，因為在彩虹邨長大的他感到世界在不停地轉動，重建都是必經階段，當然它仍會存在，不過是以另一個形式存在，但他則覺得大家會少了一些回憶。雖然搬離多時，但他偶然會重回以前住的單位探望和影相，他說：「現時很多人會去打卡的公園，基本上係我由細到大都喺嗰度玩，喺嗰度踩滑板、打籃球。」被問到有否帶太太蘇玉華到彩虹邨故居？他則說沒有，但太太也問他彩虹邨快將拆卸是否要重遊一次。

