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向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍

影視圈
更新時間：10:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:00 2026-08-04 HKT

51歲的1998年港姐冠軍向海嵐，近年淡出幕前，成功轉型為商界女強人。然而她仍不時透過社交平台分享生活點滴，最近她發布了一段影片，親身示範如何在香港挑戰「0元一日遊」。片中她不僅利用人脈解決溫飽，更在餐廳內自備咖啡沖泡，引來部分香港網民質疑其行為「教壞人」，仿如「菠蘿雞」一味靠黐，更直斥她枉為「香港小姐冠軍」，未有好好宣傳香港，反而教人「攞着數」，認為她的「教學」完全無助香港經濟。

向海嵐致電朋友請她食飯

在影片中，向海嵐首先帶觀眾免費遊覽中環的藝術裝置，之後為了挑戰「0元食飯」，她即場致電朋友，成功獲得一頓免費午餐。在餐廳用膳期間，她從手袋中拿出自備的即沖咖啡，並直接沖泡飲用，更對著鏡頭大讚「免費的，就是特別好吃」。此舉引發熱議，有網民認為作為公眾人物，在餐廳內拿出外來飲品沖泡的行為並不恰當，批評她有點失禮，並擔心內地網民會模仿她窮遊。

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向海嵐創立自家珠寶品牌 

向海嵐作為1998年的四料港姐冠軍，入行後備受TVB力捧，憑藉《楊貴妃》、《無頭東宮》等膾炙人口的劇集，一躍成為當家花旦。然而正值事業高峰期，她卻在2006年毅然停工，選擇到香港大學修讀法律課程。雖然學成後曾短暫回歸，但已錯失主角的最佳時機。其後她離開TVB轉戰商界，憑藉其人脈和能力，獲朱玲玲的丈夫羅康瑞賞識，加入上海新天地擔任公關，一度移居上海。近年她更創立了自己的珠寶品牌，並積極經營保健產品生意，從昔日的螢幕花旦，搖身一變成為商界女強人。　

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