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向海嵐銀髮媽媽罕曝光氣質優雅 去年曾跌倒險出事 為安心北上體檢

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-12 HKT

前港姐冠軍向海嵐是圈中出名的孝順女，與母親感情深厚，去年向媽媽不慎跌倒，令向海嵐非常擔心，今年初曾陪母親北上做體檢，對媽媽照顧無微不至。向海嵐近日在社交平台分享與母親的合照，透露對愛犬的不捨。

向海嵐媽媽銀髮Look顯優雅

向海嵐在IG分享與母親及愛犬Chloe的合照，照片中見到向媽媽已屆高齡，頭髮花白，但精神狀態看起來相當不錯，樣貌慈祥，氣質溫文爾雅。向海嵐與母親對愛犬Chloe離世感到不捨，二人雙眼通紅，非常難過。

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向海嵐貼出多張與愛犬的合照，也有與母親「三代同堂」的照片。向海嵐為陪伴17年的愛犬Chloe舉辦告別儀式，並撰長文悼念：「今天是你生日，17年的狗生圓滿了，謝謝你來到我們家，帶給我們很多的快樂回憶，謝謝你陪伴我渡過高低起跌。」在其中一張照片中，向海嵐俯身親吻愛犬，場面令人心酸。

向海嵐母親曾意外跌倒令人憂心

向海嵐的母親去年曾不慎在家中跌倒，幸好沒有骨折，只是手腳有些瘀傷，當時令向海嵐大為緊張，即時放下手上工作，陪媽媽去檢查。向海嵐今年初便攜媽媽到內地進行詳細的身體檢查，聽取專業人士講解，讓母親體驗內地的先進醫療設備及服務，展現出對媽媽的健康極其重視的態度。

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