三代港姐冠軍世紀同框 51歲向海嵐年紀大廿年狀態完勝？ 圈中著名富婆曾傳戀功夫巨星

前港姐冠軍向海嵐、麥明詩與雷莊𠒇日前在一個週年晚宴上世紀同框，三代港姐冠軍聚首一堂，畫面珍貴。現年51歲的1998年港姐四料冠軍向海嵐，近年雖長駐內地發展，但狀態依然保持在巔峰。在這次難得的合照中，她與年輕近二十年的34歲麥明詩及31歲雷莊𠒇站在一起，竟絲毫不顯老態，反而被網民大讚為「狀態最好的一位」，成功搶鏡。

向海嵐凍齡美貌與健康性感

活動當晚，三位港姐冠軍均盛裝出席，爭奇鬥豔。51歲的向海嵐化上精緻妝容，皮膚白皙光滑，完全看不出已年過半百，一頭流海髮型更添幾分少女感，被網民譽為「狀態最佳」。相比之下，34歲的麥明詩散發知性魅力，狀態穩定，而31歲的雷莊𠒇則充滿活力，笑容燦爛。

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向海嵐狀態一流有少女味

在裝束上，向海嵐選擇了一條設計簡約的吊帶短裙，完美展現出她健康勻稱的身形，流露出一種自信的健康性感。這套穿搭不僅突顯了她的少女感，更讓她在一眾年輕女星中脫穎而出，比起年輕得多的麥明詩和雷莊𠒇更勝一籌，實在難得。有網民留言指：「三人同框，向海嵐竟然是狀態最佳的一位」、「歲月不敗美人，氣質真的太好了」。

向海嵐曾演多套TVB經典劇集

向海嵐作為1998年的四料冠軍，入行後即獲TVB力捧，主演了《楊貴妃》、《無頭東宮》等經典劇集，成為當家花旦。然而，她在2006年事業高峰期毅然停工，在香港大學修讀法律課程，導致回歸時已錯失主角位置。

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向海嵐變身商界女強人

離開TVB後，她轉戰公關界，並獲「師姐」朱玲玲的丈夫羅康瑞賞識，加入瑞安集團旗下的上海新天地擔任公關，一度移居上海。近年，她更創立了自己的珠寶品牌，並經營保健產品生意，成功轉型為商界女強人。雖然演藝產量大減，但她偶爾仍會接拍電影、劇集及舞台劇，滿足戲癮。

向海嵐曾傳戀上成龍

事業成功的向海嵐，曾將珍藏的珠寶首飾，將價值超過300萬元的翡翠、鑽石等名貴首飾戴上身極為富貴，而她至今仍然未婚，是圈中著名的「黃金盛女」。她曾透露在上海居住期間有一位港人男友，也曾與經理人公司高層盧耀威交往。至於緋聞方面，最為人熟知的莫過於早年曾傳出她與成龍的戀情。當年有傳聞指成龍每次回港都會探訪向海嵐的香閨，但她對此堅決否認，更直言害怕緋聞不斷的成龍。她曾回應：「如果我真係同佢有關，我唔使捱得咁辛苦。」她表示自己是個傳統的女人，擔心緋聞會影響她結識男友和未來的婚姻。

