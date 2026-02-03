Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB一線花旦攜母體驗內地醫療 北上體檢狂讚先進：我們中國醫療的進化速度比開了倍速還猛

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-03 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-03 HKT

51歲的向海嵐，是1998年的港姐四料冠軍，入行後受到TVB力捧，她主演的電視劇《無頭東宮》、《楊貴妃》等，演技出色，成為港人的集體回憶。但原來她不止是好戲之人，更是一名超級孝順女，近日她帶同媽媽來一趟廣州短途旅行，並拍片分享到小紅書，此行除了品嚐美食，向海嵐的「重頭戲」原來是帶媽媽進行詳細的身體檢查，網民紛紛讚她又靚女又孝順，甚為難得。

向海嵐帶媽媽北上體檢

在影片中，向海嵐與媽媽一同過關，心情大好。她表示，此行的目的與眾不同，除了基本的飲食玩樂，更重要的是體驗內地的醫療服務，她對中心先進的設備讚不絕口，所以特別帶媽媽到來做體檢，緊張媽媽的程度，可見一斑。片中她專心聽取專業人士講解，並狂讚醫療中心擁有的「西門子3.0T」磁力共振等先進設備，展現出對媽媽健康的極度重視，她在片中表示：「我們中國醫療的進化速度，比開了倍速還猛。」她更在片中提到，體檢報告只需三至五天便會寄出，屆時更有醫生親自致電講解，大讚內地醫療服務專業、先進且貼心周到，其孝順之心溢於言表。

向海嵐大讚內地美食

向海嵐帶媽媽完成身體檢查這項「正經事」後，兩母女隨即展開美食之旅，盡情享受廣州的地道佳餚。向海嵐笑言：「來到廣州就要嘗試這裡的美食！」她們品嚐了多款特色點心，對於香港少見的「梅子叉燒包」，她大讚味道酸酸甜甜，與港式偏甜的口味截然不同，非常開胃。她更提到很多人認為內地的雞比香港的好吃，她試過白斬雞後，認為雞肉確實嫩滑，但笑言自己做的調料會更好吃，盡顯其對生活品質的追求。片中的向海嵐皮膚白滑，網民大讚她是「人美心善」的典範，多年來樣貌身材都保養得宜，是名副其實的「凍齡女神」，完全看不出真實年齡。雖然近年她淡出幕前，但她不時透過IG及小紅書分享近況，跟粉絲一直保持互動，人氣不減。

