前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活

影視圈
更新時間：17:00 2025-12-06 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-06 HKT

1998年香港小姐冠軍向海嵐（Anne）近年活躍於社交平台，她近日在小紅書上分享了自己珍藏的珠寶首飾，將價值超過300萬元的翡翠、鑽石等名貴首飾戴上身，貴氣逼人。

向海嵐大晒名貴珠寶

影片中，向海嵐首先介紹了幾件她珍藏的翡翠單品，包括一件寓意「喜事連連」的冰種帝王綠喜鵲吊墜，以及她形容為「低調奢華」的玻璃種平安扣，並分享道：「我很喜歡這一種的單品，我戴上去，懂的人就懂。」影片的壓軸是她形容為「收藏級別」的翡翠首飾套組，包括項鍊和耳環，她透露：「這一套的話呢，加起來要300多萬。」她指這套首飾質量非常好、顏色是帝王綠，而且非常水潤，只適合在重要場合配戴：「要有宴會的時候才能戴了，日常戴就可能有一點誇張。」戴上後，她自信地表示在宴會上能「秒殺全場」。

向海嵐轉型成珠寶品牌創辦人

向海嵐在1998年以四料冠軍之姿摘下港姐后冠，備受TVB力捧，主演了《楊貴妃》及《無頭東宮》等多部經典劇集，溫柔女神形象深入民心。然而，在事業高峰期的2008年，她毅然離開效力十年的TVB，轉戰商界，到上海擔任公關，體驗白領生活。

近年，向海嵐重返幕前，更將對珠寶的熱愛發展成事業，創立了自己的珠寶品牌，親自擔任「生招牌」。從香港小姐到當家花旦，再到商界女強人和品牌創辦人，她不但保養得宜，更不斷挑戰自我，成功開創自己的事業，活出獨立自主的精彩人生，成為不少網民心中的時代女性典範。

向海嵐逛內地超市見一物賣2蚊嫌貴？

