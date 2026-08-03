Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴

36歲的林芊妤（Coffee）近日重提於2014年轟動全城的「殘廁Gathering」風波，她接受訪問透露，當時她正飽受醫生男友出軌的情傷，時常借酒消愁，因而結識了事件中的富二代林知譽。事發當晚，兩人相約一班朋友外出飲酒消遣，結果Coffee飲到酩酊大醉，入廁所嘔吐後甫出門便驚見閃光燈狂閃。面對突如其來的鏡頭，她直言當場嚇呆：「那一晚我回到家，我還是很醉的，我跟我家人說，死了，我不知道剛才發生甚麼事，我說我被人拍了。」回首這段不堪的往事，她心有餘悸地說：「我希望我人生不要再發生第二次這件事。」

林芊妤被解約只獲2萬4千元支票

風波初起時，年少無知的她因不懂應對而未有即時向公司匯報，心裡還曾存有一絲僥倖。直至報道鋪天蓋地出街，藝員部勒令她即刻返回電視城交代。林芊妤憶述當時被大批傳媒包圍的震撼：「誇張到，真的沒有想過，我以為是拍劇才會出現的一幕，竟然出現在自己身上。」而最令她感到無助的，是與高層樂易玲親自落場的會面。整個過程不足半小時，對方便直接跟她解約：「為甚麼不和我們說？我們現在用不了你了，現在你都這樣了，沒有人夠膽用你，我們留你在這裡都沒有用，你看一份文件有沒有問題？沒問題你就簽了吧。」最終她無奈收下一張2萬4千元的遣散費支票，草草結束賓主關係。

林芊妤心痛父母受到影響

林芊妤的情緒陷入谷底，要靠安眠藥才能入睡。她坦白表示：「我發生那麼多事之後，其實在很長的一段時間我都是處於一個人生的低谷和情緒很差的時期。」然而，最讓她痛不欲生的並非事業盡毀，而是心痛自己的父母。她憶述傳媒當時的步步進逼：「我媽媽是一個很傳統的福建女人，只會哭，然後說我女兒不是這樣，那時候我爸爸只是會覺得這件事是令他很丟臉。」這份對家人的內疚感讓她備受折磨：「我會很大的感受是來自於我家人，因為我不想令他們失望。」

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林芊妤憶述當年如孤兒被遺棄

事隔多年，林芊妤已成功轉型，並與過去的自己和解。不過當好友Bob（林盛斌）誠邀她重返TVB做節目嘉賓時，她卻不假思索地婉拒。對她而言，當年被無情踢走的心理關口始終無法跨越。她比喻道：「可能你是孤兒，有一家人收留了你，然後他有一天跟你說，我不要你了，你走啦。OK。之後再回到那一家人那裡，問我可不可以繼續在這裡生存？我可不可以繼續和你們一起？我不會。既然你不要我，那我也不會再回來。我想這個是我唯一僅餘的小小的尊嚴。」

林芊妤感恩的士司機雪中送炭

說起當年簽紙解約後最驚險的一幕，莫過於步出電視城被記者追訪。當時慘變失業大軍的她，曾低聲下氣哀求追訪的記者：「其實我現在真的沒工開了，真的沒甚麼錢，你不要跟我了，我想省下車錢，你放過我吧，我現在失業，我真是很想快點回家。」但傳媒依然死咬不放，幸好她遇上一名好心的士司機。為了幫她撇甩後方十多架採訪車，司機竟在馬路上狂飆：「那輛的士司機因為我，衝紅燈、衝雙白線。」為了將她安全送到記者無法進入的羅湖口岸，司機甚至不計較跳錶已達400多元，對身上僅剩480多元的林芊妤揚言「你有多少錢你就給我」。這份雪中送炭的恩情，讓她直呼：「我覺得這個經歷是永世難忘的。」

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