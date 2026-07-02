Coffee林芊妤消暑夏水禮連環派福利 「水著放題」換泳衣越見少布 火辣身材勁吸睛

36歲的「瑜伽達人」林芊妤（Coffee）於2018年與圈外人翟志榮結婚，並誕下大仔翟德彥（彥彥）及細女翟允兒後，一直努力兼顧家庭與事業。林芊妤除要照顧一對仔女外，還要親力親為打理其創立的個人瑜伽運動品牌，不過林芊妤在百忙之中沒有忽略親子時間，近日帶同一對仔女到水上樂園放電，更連環大派福利分享「水著放題」，火辣身材再度成為焦點。

Coffee林芊妤完美曲線狀態好

近日天氣炎熱，Coffee林芊妤帶同小朋友去水上樂園消暑兼瘋狂放電，難得去到玩水，林芊妤亦把握機會大晒本錢。從林芊妤最新曝光的一系列泳照可見，化身「水著女神」，連環在多個帖文中，換上多套設計性感的泳衣，有一件頭連身款式，也有藍色比堅尼，大量水著靚相有如放題一樣。

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林芊妤表示上一次去水上樂園，已是懷孕七個月時，笑言當時是對囡囡的胎教：「以前出門嘅時候只係會掛住自己裝身扮靚，但而家就剩係掛住幫佢襯啲裙仔同頭帶。同埋⋯妹妹呢套泳衣真係好搞笑成個「阿豬媽」咁，哎呀～我發現我對眼已經離開唔到佢，成個電話都係佢啲相同片，你哋都係由得我沉淪下先啦。」

Coffee林芊妤不似兩孩之母

照片中的林芊妤展現火辣身材，大晒豐滿上圍，其標誌性的「馬甲線」，以及緊緻的「蜜桃臀」，同樣表露無遺，從正面、側面還是背面來看，魔鬼身材可謂「零死角」，完全不似兩孩之母。不少網民睇到林芊妤的靚相，在帖文下瘋狂點讚，又留言：「點解可以身材咁弗，羨慕死我」、「件泳衣好正」、「呢位媽咪生完仲keep到身材咁好」等。

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