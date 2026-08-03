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《非份之罪》吳啟華老婆貝安琪比堅尼有睇頭  Fit爆身材展貴婦氣質  9歲兒擁四國血統勁靚仔

影視圈
更新時間：13:00 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:00 2026-08-03 HKT

現年44歲、早前於TVB熱播劇《非份之罪》中飾演吳啟華外籍妻子的混血名模貝安琪（Ankie Beilke），近日帶同9歲的兒子貝小龍（Sebastian）到泰國度假。這趟難得的親子假期中，雖然不見其外籍時裝設計師丈夫Simon van Damme入鏡，但從一張張角度絕佳、充滿愛意的照片中，不難推斷丈夫正是默默守候在旁、為母子倆記錄美好時刻的專屬攝影師。

貝安琪比堅尼閃耀泰國

度假期間，貝安琪入住當地的高檔奢華酒店，並在酒店的無邊際泳池及絕美海灘旁，穿上多套比堅尼及性感泳衣。擁有模特兒高䠷身材與精緻臉龐的她，在大方展示豐滿上圍之餘，全身更是緊緻且沒有一絲贅肉，火辣的腰臀線條性感程度爆燈，整體狀態完全不像是已過不惑之年的母親。她熱愛運動的個性也展現在旅程中，即使在度假仍不忘抽空到酒店健身房做GYM維持身型。當她穿上清涼裝束遊走於泰國街頭或落日沙灘時，更無意間散發出一種高雅的貴婦氣質，每張照片都如同時尚大片般吸睛。

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貝安琪兒子靚仔到震

除了貝安琪的逆齡狀態令人稱羨，她9歲的兒子貝小龍（Sebastian）也成為網民焦點。在母子的溫馨合照中，小龍的身高已經悄悄抽高到了媽媽的肩膊位置，身型相當高䠷。更引人矚目的是他那得天獨厚的深邃五官，由於母親是中德混血，父親則擁有摩洛哥及加拿大血統，身為四國混血兒的小龍精緻臉龐簡直「靚仔到震」，完美繼承了父母的優良基因。小小年紀就星味十足的他，未來若要跟隨母親腳步進軍娛樂圈，絕對是輕而易舉且指日可待。

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