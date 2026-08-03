謝賢離世｜謝婷婷晒細仔可愛片療癒人心 繼承父親遺志瀟灑看人生 四哥未見孫仔留遺憾

一代巨星「四哥」謝賢7月16日離世，其身後事由兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷低調辦妥。近日，謝婷婷在社交平台IG上分享了與家人朋友的溫馨飯局照，以及一段兒子的可愛影片，似乎已逐漸走出喪父之痛。照片中，謝婷婷與外籍老公Mathew及一對子女於餐廳跟友人用餐，她寫道：「Just this. With my people. Nothing else.」，表達了家人陪伴便是最好的慰藉。這也讓人看見，四哥那份瀟灑豁達的人生觀，完美遺傳給子女。

謝賢生前對孫仔疼愛有加

謝婷婷近年回到加拿大定居，生活重心全在家庭。她去年與外籍伴侶Mathew誕下兒子Brooklyn Milne，並在今年初驚喜宣布已秘婚一年，對私生活極為保護。據早前《東周刊》獨家報導，謝賢生前對謝婷婷的一對子女疼愛有加，尤其對混血男孫Brooklyn更是充滿期待，不僅經常要求視像通話，更曾承諾要送他一份家傳之寶作為一歲生日禮物，可見爺孫情深。

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謝賢三代同堂相聚夢碎

然而，這次家庭團聚卻留下一個無法彌補的遺憾。據知情人士對《東周刊》透露，謝婷婷原已計劃在兒子Brooklyn於7月20日一歲生日時，帶他返港讓外公謝賢親手抱抱，三代同堂共享天倫。可惜天意弄人，謝賢在孫仔生日前夕病情急轉直下，謝婷婷雖緊急改機票返港，最終仍無法完成讓爺孫見面的心願。雖然無法一起切蛋糕，但子女與孫兒在他最後時光的陪伴，也算是圓了謝賢最後的心願。

謝婷婷活在當下晒湊仔樂

面對至親離世，謝婷婷選擇繼承父親樂觀的態度，活在當下。在她分享的影片中，剛滿一歲的兒子Brooklyn在草地上搖搖晃晃地追著一隻小鴨子，步伐可愛，充滿童真與活力，畫面療癒。不少網民感嘆，這份對生命的熱愛與珍惜，正是謝賢留給家人最寶貴的禮物。

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