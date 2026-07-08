謝婷婷無預警宣布秘婚1周年 披低胸白婚紗挺巨肚嫁外籍老公 海邊浪漫婚禮全曝光

現年43歲、謝賢與狄波拉的細女兼謝霆鋒胞妹謝婷婷，自從誕下大女Sara後便定居加拿大溫哥華，生活作風一直極為低調。去年她再為外籍另一半Mathew誕下細仔Brooklyn Milne，囝囝今個月即將滿1歲。一直未有對外公開兩人婚姻狀況的她，今日卻無預警地在社交平台上拋出震撼彈，驚喜公開多張唯美婚照，確認原來兩人已秘婚一年！

謝婷婷穿低胸婚紗海邊浪漫行禮

從曝光的照片可見，這場浪漫的婚禮於一年前在加拿大托菲諾（Tofino）的海邊舉行，景致開揚優美。當日謝婷婷與老公Mathew的狀態堪稱一流，謝婷婷捨棄了繁複隆重的傳統婚禮服飾，換上一襲極致簡潔的白色低胸婚紗登場，腳踏舒適便鞋，打扮隨性卻不失優雅。雖然婚紗款式並非極度性感，但卻完美襯托出謝婷婷一流的顏值與身材，散發出一種低調卻極具誘惑的吸睛魅力，令人眼前一亮。

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謝婷婷大女Sara化身最萌花女

整場婚禮最引人注目的，莫過於當時謝婷婷仍未誕下細仔Brooklyn Milne，她挺着巨肚在翠綠草地上與Mathew深情對望、雙手緊握，舉手投足間流露著深厚的愛意。大婚日子除了有兩位主角外，大女兒Sara亦在場見證父母的重要時刻。Sara當日化身可愛乖巧的小花女，頭上佩戴著精緻的花環，手持鮮花，謝婷婷更彎腰與愛女甜蜜錫錫，畫面溫馨滿瀉，盡顯母愛。

謝婷婷確認已結婚1年

謝婷婷在IG感性地寫下：「Year One. The four of us. ILYSM」，並標註了丈夫的帳號，以最簡單真摯的文字紀念這個秘婚一週年的大日子。帖文一出即獲大批網民送上「Happy 1st wedding anniversary!!」等祝福，謝婷婷亦親自回覆：「Thank you!」。

謝婷婷曾與安志杰屢傳婚訊

謝婷婷過去曾經歷過幾段備受矚目的戀情，2009年她和安志杰公開戀情，拍拖期間非常甜蜜，男方更早已融入謝家生活，一度屢傳婚訊。外界一直將兩人視為金童玉女，可惜這段長跑最終在2013年遺憾告終，結束4年感情。與安志杰分手後，謝婷婷火速戀上社交界名媛李桂蘭的兒子兼攝影師戴尚安。兩人曾同遊泰國並公開認愛，但戀情僅維持約一年，於2014年底和平分手。2016年底，謝婷婷和「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）因在香港合作而傳出曖昧緋聞。當時謝婷婷曾暗示與對方發展中，不過男方其後否認戀情，謝婷婷後來亦澄清對方並非男友。

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