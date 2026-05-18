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謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好

影視圈
更新時間：19:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-18 HKT

現年43歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年秘密誕下大女Sara後，便全面淡出幕前，選擇定居加拿大溫哥華做全職媽媽。謝婷婷去年情人節高調認愛，公開與外籍型男Mathew的甜蜜合照，同年7月誕下細仔Brooklyn Milne，湊成一個「好」字。謝婷婷近日因曝光頂級私人會所會員身份，意外揭雄厚財力。

謝婷婷晒問卷通知書曝光富貴生活

謝婷婷自返回加拿大生活後，參與過大大小小的網球比賽，日前謝婷婷在IG限時動態分享一張問卷通知書，興奮寫道：「Future club awaits！So excited！」表示未來的俱樂部在等著她，感到太激動，卻意外曝光其溫哥華頂級私人會所「The Arbutus Club」會員的尊貴身份。

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據了解，位於溫哥華西區的The Arbutus Club來頭不小，該會所成立於1964年，佔地高達7英畝，向來是當地非富則貴的家庭與精英階層聚腳地。要成為會員門檻極高，單是入會費就高達6.5萬加元（約37萬港元），且每月需另繳月費。

會所內部的設施堪稱世界級，不但包攬溜冰場、室內體育館、網球場及恆溫泳池，更有高級水療、物理治療及星級餐飲服務。值得一提的是，鍾嘉欣當年與老公的婚宴，正是選址於此會所舉行。

謝婷婷去年入住全新獨立屋

謝婷婷不僅自己吸金力強，據悉其另一半Mathew同樣是實力派，Mathew目前在一家大型連鎖家具零售店擔任北美區域零售總監，年輕有為。謝婷婷去年一家四口搬入全新雙層獨立屋豪宅，新居採光度極佳，擁有落地大玻璃、寬敞客廳及開放式廚房，可見謝婷婷一家人在加拿大的生活令人稱羨。

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