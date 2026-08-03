謝賢離世｜甄珍親妹分享四哥頂級人品  曝光前姊夫抱家姐恩愛照  樣子跟謝霆鋒如倒模

《星島頭條》早前收到獨家消息，一代巨星「四哥」謝賢（Patrick Tse）因肺炎於7月16日與世長辭，享壽89歲，消息震驚娛樂圈。其前妻甄珍得悉噩耗後悲痛萬分，坦言雖然二人早已分開，但謝賢在心中始終佔有重要位置。近日甄珍的妹妹、一代玉女歌手銀霞，在社交平台分享了一張極之珍貴的昔日合照悼念這位前姊夫，照片中謝賢與甄珍的甜蜜互動，以及他私下不為人知的一面，都讓人對這位巨星更添懷念。

銀霞分享謝賢甄珍珍貴合照

銀霞分享的這張舊合照，畫面充滿了青春與歡樂的氣息。照片中，謝賢將甄珍抱在懷裡，兩人臉上掛著燦爛的笑容，甄珍從後方環抱著謝賢，雙方眼中充滿愛意，幸福感滿溢。當時仍是小孩子的銀霞則站在一旁，面露天真爛漫的笑容，表情輕鬆自然，可見她與謝賢早已十分熟稔，關係親如一家人。

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謝賢謝霆鋒五官氣質一模一樣

最令網民津津樂道的，是年輕時謝賢的頂級顏值。照片中的他，五官深邃立體，氣質風流倜儻，一顰一笑都散發著巨星魅力。網民細看後紛紛驚嘆，年輕的謝賢不論是樣貌、神態還是氣質，都與兒子謝霆鋒如出一轍，感嘆「父子超級像」、「這時期的謝賢等於謝霆鋒」，完美印證了謝家的強大基因。

謝賢曾帶銀霞到學校面試

除了照片本身，銀霞分享的溫馨回憶，更讓人看到謝賢一流的人品。她憶述，小學時謝賢到家中探望姊姊，即使甄珍尚未收工，他仍耐心陪伴獨自在家的銀霞練習打字，無聲的鼓勵讓她記憶猶新。後來，謝賢更親自開車帶她去香港國際學校面試，甚至在她初涉影壇飾演小角色時，也給予專業指導，盡顯長輩的溫暖與關愛。

謝賢暖心舉動感動銀霞

最令人感動的是，即使謝賢後來與甄珍離婚，他依然將銀霞視為家人。銀霞透露，當她在美國唸大學時，謝賢路過舊金山機場仍不忘打電話給她，這份情誼早已超越了姻親關係。銀霞在文末感嘆「遺憾他走」，短短四字道盡了對這位「暖男姊夫」無盡的思念。

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