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甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-24 HKT

《星島頭條》近日獨家爆出一代巨星謝賢（四哥），於7月16日因患肺炎不幸離世，並於7月20日於和合石火化，噩耗震驚中港台三地。其前妻、「一代玉女」甄珍得悉四哥逝世後悲痛萬分，淚崩表示：「他對我那麼好、那麼照顧我，又是我的初戀，一輩子在心中都會把重要位置留給他，盼他一路好走」。近日甄珍於香港和梁思浩會面曝光最新狀態，是謝賢逝世後甄珍首次露面，其情緒與精神狀態備受外界關注。

甄珍獲讚氣質非凡

梁思浩近日於IG分享跟甄珍及其子章立衡在香港會面的合照，這亦是甄珍在謝賢離世後首次公開曝光。剛過完生日、現年78歲的甄珍，獲梁思浩高度評價，形容她「優雅高貴、氣質非凡」。

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甄珍表情愉悅雍容華貴

從兩人親熱合影的照片中可見，在柔和的微黃燈光映襯下，甄珍的皮膚狀態極佳，幾乎看不出太多歲月的皺紋。她不僅頭髮濃密、眼神精靈，而且表情愉悅，露齒微笑時神情和藹可親，自帶一股雍容華貴之感，整體精神及顏值狀態非常不俗。

章立衡身形圓潤獲讚孝順

同行還有她與劉家昌所生的兒子章立衡（原名劉子千）。現年40歲的章立衡，雖然身形比年輕時圓潤了不少，但五官依然與母親甄珍十分相似，氣質非凡。梁思浩對他讚賞有加，形容他「舉止溫文，談吐得體」，更特別指出「睇得出佢特別錫媽媽，非常孝順」。

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網民望章立衡陪母度低潮

不少網民看後紛紛留言，認為這一點對現時的甄珍至關重要。經歷了四哥離世的悲痛，幸好甄珍在香港有愛子陪伴在側；有這位摯愛的支撐，必定能幫助母親度過情緒低落的難關。

甄珍曾陷私吞5億風波

提到甄珍的感情經歷，她在當年與謝賢離婚後，翌年便改嫁資深音樂人劉家昌，可惜這段婚姻僅維持了9年，更爆出嚴重的財產糾紛。劉家昌生前曾公開指責前妻甄珍與親兒章立衡，私吞其高達20億新台幣（約5億港元）的財產，雙方屢次隔空交火，家醜鬧得滿城風雨。

甄珍曾斥劉家昌「公認的騙子」

當時劉家昌痛罵甄珍與章立衡「無恥」，指控母子二人為奪家產不擇手段，更嚴厲譴責兒子「不忠不孝、不知羞恥」，氣得發聲明宣布斷絕父子關係，並終止兩人繼續使用和收取他的版權收益。之後甄珍亦強勢回擊，痛批劉家昌「寡廉鮮恥」，指責他為轉移傳媒焦點而散播謠言，直言「我本來想好好過我的晚年讓它過去就算了，也想給劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但事到如今不是為了我也得為我兒子討回一個公道」，並公開了24張中國法院的判決書，痛斥劉家昌是「國家公認的騙子」。

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