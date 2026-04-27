77歲影后甄珍近況曝光  步行吃力需全程攙扶  捉前夫偷食離婚被指私吞5億財產

曾兩度榮獲亞洲影展影后、並在2013年獲頒金馬獎「終身成就獎」的傳奇女星甄珍，近年淡出螢光幕前，享受退休生活。現年77歲的她，近日罕見出席北京國際電影節，其最新狀態引起了廣泛關注。

甄珍臉部線條緊緻保養得宜

甄珍於活動上穿上一襲黑色亮片上衣，配戴著優雅的珍珠項鍊，妝容精緻，氣色紅潤。從照片中可見，即使年近八旬，她的容貌依舊娟好，臉部線條緊緻，保養得宜，舉手投足間盡是昔日「瓊瑤女郎」的溫婉與巨星風範，被讚譽為「天然美人」。

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甄珍嗓音沙啞走路需攙扶

然而，在這光鮮亮麗的外表下，歲月的痕跡依然無法完全掩蓋。據現場觀察，甄珍走路時全程需要專人攙扶，步子邁得小心翼翼，顯得有些吃力。此外，她說話時的嗓音也略顯沙啞蒼老，與其精神奕奕的外貌形成對比，透露出年歲漸長後身體機能的自然衰退。

甄珍曾嫁予謝賢

談及甄珍，便不能不提她轟動一時的感情生活。她曾嫁予巨星謝賢，但最讓她畢生撼動的，莫過於與第二任丈夫、音樂人劉家昌的婚姻。當年劉家昌在甄珍仍是謝賢妻子時便對她一見鍾情，瘋狂追求，最終成功讓甄珍動心，兩人於1978年結婚。

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甄珍捉到劉家昌出軌

可惜這段婚姻並未如童話般美好。婚後，甄珍曾親身捉到劉家昌出軌，兩人婚姻僅維持9年，便於1987年秘密離婚。為了不影響兒子成長，他們選擇對外隱瞞，直到2015年才公諸於世。這段婚姻成為甄珍心中最大的遺憾。

甄珍遭劉家昌指私吞5億財產

兩人的恩怨並未因離婚而結束。劉家昌2017年公開在社交媒體上指摘前妻甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）「不忠不孝、不知羞恥」，聲稱他們私吞了自己約20億新台幣（約5億港元 )的財產，並宣布斷絕父子關係。甄珍隨後強硬反擊，痛批劉家昌「寡廉鮮恥」，為轉移焦點而散播謠言，並貼出法院判決書，稱劉家昌是「國家公認的騙子」，家醜鬧得沸沸揚揚。

甄珍移居長沙安享晚年

隨著劉家昌於2024年底病逝，這段橫跨數十年的恩怨才算真正劃上句點。如今，身體大不如前的甄珍也官宣將搬往長沙安度晚年，外界猜測是為了靠近兒子章立衡，以便晚年能有親人照應。這位影壇巨星，歷經風光與波折，最終選擇回歸平淡，以家庭為依歸。