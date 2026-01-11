謝賢被爆帶女星舊愛見前妻場面震撼？狄波拉曾入住四哥與甄珍愛巢 男星認時常到訪

劉緯民近來活躍於抖音等內地社交平台，不時拍片大爆圈中人往事。在最新的抖音影片中，他不僅分享了與好友狄波拉（拉姑）的相識淵源，更驚爆一場他曾親眼目擊的「世紀飯局」，座上客的關係複雜程度，連他也驚嘆：「真係好震撼，劇本都寫唔出！」

狄波拉謝賢四人同枱關係複雜

劉緯民在影片中回憶，有一次在餐廳偶遇狄波拉，同枱的組合令他大為驚訝。原來除了狄波拉與現任丈夫，人稱「鬍鬚Kong」的江耀城外，她的前夫謝賢（四哥）竟然也是座上客。更令人意想不到的是，同桌的還有謝賢的初戀女友、當時已嫁到泰國的嘉玲。劉緯民形容，這個橫跨三段感情的四人組合，場面極具衝擊性。

狄波拉謝賢因租屋擦出愛火

這段錯綜複雜但又異常和諧的關係，原來始於一段「租屋情緣」。劉緯民憶述，他與狄波拉在麗的電視時期因合作單元劇而認識。當時狄波拉受TVB邀請加盟《歡樂今宵》，為了工作方便，決定搬到廣播道。巧合的是，她租下的那間裝修華麗的新屋，業主正是謝賢。該單位原是謝賢與前妻甄珍的新婚愛巢，離婚後，謝賢搬出這「傷心地」並將其出租，沒想到租客竟是狄波拉。劉緯民指當年不時到訪該單位，留下不少歡樂回憶，他更笑稱，謝賢與狄波拉因交租、維修等事宜頻繁接觸，自然擦出愛的火花。這段「業主與租客」的關係，最終促成了兩人的婚姻。

狄波拉謝賢離婚後關係勝從前

婚後，狄波拉誕下謝霆鋒與謝婷婷，為了讓子女在安穩環境中成長，他們選擇舉家移民加拿大，暫別娛樂圈。可惜，這段婚姻僅維持了16年便以離婚收場。然而，兩人分開後關係依舊，保持著如家人般的緊密聯繫。

後來，狄波拉回到香港，重遇當飛機師的前男友江耀城，兩人於2000年結婚。最令人津津樂道的是，婚後狄波拉、江耀城與謝賢經常「三人行」一同出遊、聚餐，完全打破了世俗的眼光。劉緯民在影片中提到，鬍鬚Kong的英文名叫King，又因為留有鬍子，所以被媒體稱為「鬍鬚Kong」。有次餐廳侍應誤將「鬍鬚江」當成姓「胡」，稱呼拉姑為「胡太太」，讓她哭笑不得。

