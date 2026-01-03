謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱

現年89歲的謝賢（四哥），其風流倜儻的形象深入民心。他與比自己年輕49歲的上海女友Coco一段長達12年的「爺孫戀」，至今仍為人津津樂道。兩人於2018年分手後，Coco便鮮有公開露面。近日，蟄伏7年的她罕有地現身於內地視頻，不僅曝光了40歲的最新狀態，更首次大爆與謝賢當年的戀愛秘辛，並對傳聞中的2000萬分手費作出另類回應。

謝賢前度Coco最新狀態曝光

在近日曝光的視頻中，現年40歲的Coco接受訪問。從畫面可見，她身形比以往豐滿了不少，但氣色紅潤，精神狀態極佳。她身穿一襲黑色低胸上衣，配戴著時尚的粗框眼鏡，打扮成熟性感，頗有幾分闊太太的風範。在訪談中，她顯得從容大方，暢談與謝賢的往日情。

謝賢前度Coco親解戀愛秘聞

對於外界一直盛傳兩人相識於酒吧，Coco在訪問中澄清，兩人並非在香港的酒吧因緣際會，而是在上海的一家咖啡館，經由朋友介紹而認識。她憶述，謝賢當時十分主動，兩人很快便墮入愛河。

Coco讚謝賢夠紳士

Coco透露，謝賢表面上看起來很酷，但私底下其實是個內心細膩、溫暖且極有教養的紳士。她分享道，自己年輕時曾一度沉迷夜生活，經常流連酒吧喝酒。謝賢得悉後，並非嚴厲苛責，而是溫柔地勸誡她：「妳回家太晚了，別人跟我說了……妳要注意一點，不要喝那麼多酒，女生喝醉了容易失態。」Coco表示，謝賢從不說重話，時刻都會考慮女生的心情，這一點讓她覺得非常難得。

Coco「回憑」2000萬分手費傳聞

當年兩人分手，外界盛傳謝賢支付了2000萬港元作為對Coco的補償。對此，Coco在訪問中沒有正面承認，但亦沒有否認。不過，她分手後的生活似乎過得相當愜意。據悉，這幾年她經常周遊列國，尤其鍾情歐洲的浪漫氛圍。如今在鏡頭前一身貴氣的打扮，似乎也間接印證了她已無後顧之憂，被外界視為是對「巨額分手費」傳聞的一種另類表態。

謝賢Coco曾指拖12年

謝賢與Coco於2005年相戀，49歲的年齡差距無阻兩人愛得癡纏，當年更經常公開親密合照，甚至與謝賢前妻狄波拉「三人行」飯聚，成為城中熱話。謝賢對這位小女友呵護備至，不僅照顧其生活起居，更曾資助她到國外留學，自己亦陪伴在側。

謝賢Coco因生子問題而分手？

Coco之後年紀漸長渴望成為母親，當年33歲的她曾向謝賢提出生孩子的想法，但當時已年過80的謝賢認為自己年事已高，沒有精力再照顧一個幼童，因而拒絕。謝賢意識到兩人的人生目標已出現分歧，為了不耽誤Coco的青春，他主動提出分手。儘管Coco一度不願接受，但謝賢心意已決，兩人最終在2018年為這段12年的感情畫上句號。而之後謝賢在「魯豫有約」的節目上表示，自己曾經3年沒有碰過Coco，和她在一起只是單純的為了吃飯和跳舞。