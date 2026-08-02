「廣告女王」川口春奈突嫁國腳板倉滉宣布有喜 靠聊天軟件維繫Long D情

31歲日本女星川口春奈、日本國腳板倉滉日前被爆拍拖後，今日更宣布結婚喜訊，並同時公布懷有第一胎。川口春奈今日透過社交網，上載與板倉滉的聯名聲明，向公眾報告二人喜訊。文件中寫道二人已經結婚，並提到「肚裏亦已懷有我們的孩子」，期望孩子能夠平安誕生，二人亦會攜手建立充滿歡笑的家庭。

川口春奈、板倉滉秘戀1年

據悉，二人秘戀約1年後修成正果。現於荷甲勁旅阿積士效力的板倉滉，與坐擁全國最多17個廣告代言、有「廣告女王」美譽的川口春奈，相隔逾9,000公里談遠距離（Long D）戀愛，靠聊天軟件維繫感情，之前已有報道指川口更曾趁工作空檔遠赴荷蘭與板倉約會。他們趁世界盃結束後決定結婚，並落實婚期。川口春奈於2007年以雜誌模特兒出道，2020年於NHK大河劇《麒麟來了》接替澤尻英龍華演出濃姬一角而爆紅，其後連續4年蟬聯廣告代言數目冠軍。板倉滉出身橫濱，曾效力曼城、德甲球隊慕遜加柏，主力後衛，他亦代表日本參加國際賽達42次，最近更在世界盃中擔任日本隊隊長。