黃宗澤巧遇舊愛胡杏兒老公李乘德  世紀同框表情互動全曝光  網民：關係這麼好？

近日，視帝黃宗澤（Bosco）因出席《文化交流之夜馬來西亞站》活動而現身馬來西亞，工作之餘不忘與一眾好友到當地知名食店大快朵頤。然而，一場意想不到的相遇，卻讓這次的飯局成為了全城熱話。有網民拍下影片，紀錄了黃宗澤離開時，竟巧遇前女友胡杏兒的現任丈夫李乘德（Philip Lee）的「世紀一刻」，二人非但沒有絲毫尷尬，反而多次熱情相擁，盡顯大方得體的兄弟情誼，場面溫馨。

黃宗澤巧遇李乘德

根據網上流傳的影片，事發於馬來西亞一家熱鬧的食店。當時，黃宗澤與友人正準備離開，身穿灰色T恤、頭戴黑色漁夫帽、並戴上口罩，打扮相當低調。就在此時，原本安坐於鄰桌的李乘德一眼認出了他。

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黃宗澤李乘德相擁毫不尷尬

身穿深藍色短袖襯衫的李乘德，狀態輕鬆，他見到黃宗澤後，立即主動起身，臉上帶著微笑，熱情地揮手打招呼。黃宗澤也隨即回應，二人隨即上演了一幕溫馨的「世紀相擁」。從影片中可見，兩人緊緊相擁，李乘德更親切地拍了拍黃宗澤的背部，而黃宗澤也回以同樣的友好姿態。短暫交談幾句後，他們再次擁抱，臉上都掛著真誠的笑容，絲毫沒有因過去的關係而顯得尷尬或避諱，反而像多年不見的好兄弟，氣氛融洽。

黃宗澤胡杏兒曾拍拖7年

眾所周知，黃宗澤與視后胡杏兒曾有一段長達七年的深刻戀情。兩人於2005年因合作拍攝無綫經典劇集《我的野蠻奶奶》而擦出愛火，一直被外界視為圈中的「金童玉女」。雖然戀情早已是公開的秘密，但二人始終保持低調。直到2011年，胡杏兒榮登視后寶座，在頒獎台上罕有地公開向黃宗澤發表「愛的宣言」，希望兩人能「頂住大家」，感動全港。可惜這段戀情最終在2012年宣告結束，胡杏兒更曾在分手記者會上泣不成聲，而黃宗澤當時表示，兩人是和平分手。

胡杏兒李乘德結婚11年

分手後，胡杏兒遇上了真命天子。2015年，她與商人李乘德結婚，並先後誕下三名兒子，組成了一個幸福美滿的五口之家。胡杏兒經常在社交媒體分享家庭樂，而李乘德亦以來馬來西亞出席好友楊明和莊思明的婚禮，可見他與圈中人關係友好。

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