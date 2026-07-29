黃宗澤與郭珮文私下互動疑拍拖？曾讚Bosco筍盤認過電 TVB咪神慘被鬧「野女人」

新晉視帝黃宗澤（Bosco）入行逾20年緋聞不絕，近日到內地長沙出席《第六季全球偶像國際超模大賽》擔任特別嘉賓，有網民在當地巧遇黃宗澤與一位神秘「金髮女郎」開餐，引起大批「黃太」呷醋，大罵金髮女是「野女人」。

黃宗澤女伴身份惹關注

有網民昨日（28日）在小紅書分享照片，留言問：「他是誰？有認識的嗎？在長沙嗦粉居然能碰到他」。照片中見到黃宗澤正在開餐，身旁有一位「金髮女郎」正低頭進食，由於二人相處自然，導致不少網民懷疑相中人是黃宗澤的新女友。

不少網民自稱是黃宗澤的另一半，以「老公」、「黃太」稱呼：「我老公跟誰在吃飯」、「我老公呀，他和哪個野女人在吃飯？」、「你老公和其他女人在約會」。也有網民好奇女方身份：「旁邊黃色頭髮女生是誰啊」、「旁邊像蔡思貝」、「應該是郭珮文吧」。

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「金髮女」真實身份曝光

網民口中的「野女人」，其實是郭珮文（Juliana）近日與黃宗澤一同出席超模大賽，估計二人跟工作人員在活動結束後，順道結伴去品嚐地道美食。郭珮文於2024年與黃宗澤合作劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，郭珮文亦曾公開大讚黃宗澤毫無架子，而且為人非常細心，在拍攝前會主動交流為她減壓。

郭珮文對黃宗澤有「過電」感覺

郭珮文早前接受電台訪問時，透露偏好較自己年長、成熟、有擔當的異性。至於黃宗澤是否符合其擇偶條件，郭珮文承認對黃宗澤有「過電」的感覺，但自嘲：「佢係完美筍盤，但係黃宗澤唔要我。」

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