張寶兒6千萬豪宅為兩子變室內遊樂場 寬敞客廳放置攀爬斜坡 鋪設植物指壓板助囝囝放電

張寶兒與袁偉豪結婚後，先後誕下大仔「袁咕碌」及細仔「袁氹氹」，一家四口樂也融融。張寶兒近年將大部分時間投入家庭，專心相夫教子，但近日天氣不穩，時常下雨，令戶外活動大受影響，張寶兒發揮無限創意，將家中變成一個多元化的室內遊樂場，讓孩子們即使足不出戶，也能盡情玩樂，滿足一對囝囝「放電」的需要。

張寶兒客廳加障礙設施讓兩子放電

張寶兒近日在社交平台分享影片，公開了她在豪宅中為兒子們搭建的遊樂設施。從影片中可見，為了模擬大自然的感官體驗，她在家中花盡心思。客廳地板上鋪設了模仿樹枝、松果、蒲公英等自然紋理的指壓板，更有一踩下去便會流動的彩色液體地磚，讓孩子們透過觸覺和視覺感受刺激。此外，張寶兒還會利用瑜伽球、軟墊、枕頭等簡單工具，設計出各種障礙賽道和體能活動，例如讓兒子在瑜伽球上跳躍或俯臥。另外，亦為細仔「袁氹氹」裝設了攀爬斜坡，鍛鍊大小肌肉。她解釋這些富有趣味和挑戰性的活動，能讓孩子們進行有阻力的運動，有效釋放體力之餘，更能促進感官統合，有助他們日後學習時更加專注。

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張寶兒6千萬豪宅變身遊樂場

張寶兒與袁偉豪的安樂窩之所以能容納如此豐富的遊樂設施，全因他們居於以奢華聞名的清水灣豪宅屋苑「傲瀧」。據悉該單位是兩人婚前以聯名方式，斥資超過6,568萬港元購入的特色花園複式戶。單位實用面積達2,205平方呎，更附帶一個568平方呎的私人花園，空間感十足，無論是室內還是室外，都為孩子提供了廣闊的活動空間，有傳張寶兒的「內衣大王」父親當時豪擲4,000萬作為嫁妝，可見其家底豐厚，張寶兒現時轉型當上KOL，閒時拍片分享一家的幸福溫馨生活。

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