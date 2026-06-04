張寶兒豪宅「漏屎水」大反轉？錯怪鄰居揭發污水來自家中 事件水落石出唔使搬出6千萬住所

袁偉豪與張寶兒夫婦價值逾6,500萬的清水灣「傲瀧」豪宅，日前爆出天花「漏屎水」風波，引發全城關注。正當外界以為是與樓上鄰居的糾紛時，事件迎來戲劇性發展！張寶兒日前在社交平台更新最新情況，親自解開謎團，原來問題的根源並非來自樓上，而是自家牆內的熱水管爆裂所致。

張寶兒：感謝鄰居，情況已受控

早前因家中漏水而瀕臨崩潰的張寶兒，透過Instagram限時動態向關心她的朋友和粉絲報告最新進展。她寫道：「和關心的朋友報告一聲，感謝樓上鄰居熱心幫忙協助檢查，家裡滴水已經找到源頭，應該是我們牆內的熱水管裂了～情況已經受控處理好，多謝大家的關心和幫忙」。從張寶兒的文字可見，漏水事件已經「水落石出」，真兇是自家牆壁內的熱水管。她特別感謝樓上鄰居的熱心協助，澄清了早前可能引發的鄰里誤會，同時表示情況已受控。

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張寶兒豪宅變「屎水屋」 一家健康堪憂

回顧事件開端，張寶兒日前在IG崩潰發文，指家中天花板持續滲漏疑似來自樓上單位的污水，形容「全是寶寶，真的不能接受天天漏屎水！」，更透露污水導致電視機跳電損壞。由於家中育有大仔「袁咕碌」及一名幼子，衛生與健康問題令她極度憂心，一度萌生「好想即刻搬」的念頭。

袁偉豪與張寶兒的愛巢是位於清水灣的著名豪宅「傲瀧」，該花園複式單位實用面積達2,205平方呎。據悉，二人在婚前以6,568萬港元聯名購入，當時張寶兒的「內衣大王」父親更豪付4,000萬作為嫁妝，成為一時熱話。如今豪宅發生漏水意外，所幸最終找到源頭並得以處理。

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