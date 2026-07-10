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袁偉豪晒法拉利感嘆畢生積蓄買心頭好 馬國明亂入羨慕留3字 「億萬駙馬」住逾6千萬豪宅

影視圈
更新時間：19:00 2026-07-10 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-10 HKT

45歲的袁偉豪向來是愛車之人，近日他在社交平台上分享為座駕進行美容保養的照片和影片，主角是一輛鮮黃色的經典法拉利F355 Berlinetta，瞬間吸引眾多目光。從他發布的片段可見，這輛保養得宜的跑車在汽車美容店內閃閃發光，無論是車身流線型的線條、彈出式頭燈，還是引擎內部都一塵不染。袁偉豪拍片時還大特寫法拉利的標誌，滿帶自豪地發文：「經典情懷老車款，每隔一段時間就要為他做一個好好保護。法拉利老了，仍然是法拉利。」網民紛紛留言羨慕他婚後升呢，不僅住豪宅，還可以擁有法拉利的富豪生活。

袁偉豪保養法拉利疑變炫富

袁偉豪分享法拉利的貼文在網上瘋傳，好友馬國明忍不住留言大讚：「靚到呢」，而袁偉豪親自回覆：「畢生嘅積蓄」，暗示這輛靚車是他努力多年的心血結晶。不過這番言論卻引起網民的質疑，指這款法拉利目前市價大約80萬港元，對比他現時富裕的生活水平，很難稱之為「畢生積蓄」，似乎有點言過其實，但也有粉絲力撐他，認為他入行多年，若憑自身努力賺錢買心頭好，絕對無可厚非。

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袁偉豪娶內衣大王女兒張寶兒

袁偉豪自2020年迎娶落選港姐張寶兒後，便一直被外界封為「億萬駙馬」。兩人婚後三年抱兩，育有兩子「袁咕碌」及「袁氹氹」，雖然早前被目擊接大仔放學後，一家三口搭港鐵體驗「平民生活」，但其實他們的安樂窩極具奢華。袁偉豪與老婆現居於清水灣著名豪宅屋苑「傲瀧」，該單位是婚前以聯名方式斥資逾6,568萬港元購入的花園複式戶，實用面積達2,205平方呎，更附有568平方呎的私人花園。有傳當時張寶兒的「內衣大王」父親為女兒支付4,000萬作為嫁妝，財力雄厚，網民紛紛表示80萬已掏空積蓄，袁偉豪實在太過謙虛。

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