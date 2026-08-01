譚俊彥46歲生日攬實狄龍極溫馨 曾揭遭父鎖狗籠半粒鐘嚇到大病 爸爸一舉動解心結

視帝譚俊彥於上月30日46歲生日，他分享了一家人慶生的合照，除了他與太太任祉妍及一對仔女外，另一張照片，譚俊彥從後擁抱著爸爸狄龍，兩人頭貼頭，笑容滿面，盡顯父子情深。桌上放著兩個精緻的生日蛋糕，簡單的家庭慶祝，卻充滿了溫暖與愛，特別是兩父子和睦的畫面，令人動容。

狄龍非常方法教仔鎖譚俊彥入狗籠

不過這段溫馨的父子關係背後，其實經歷過一段嚴厲的教育時期。眾所周知，狄龍大哥一向以「嚴父」形象見稱，他對兒子的管教方式，在譚俊彥長大後，才在節目中揭開了這段塵封的往事。譚俊彥在節目《爸爸的告白》中，透露過一件令他畢生難忘的童年經歷。他憶述小時候有一次爸爸狄龍駕車載他回家，當時收音機正播放著一則突發新聞，但年幼貪玩的譚俊彥，卻硬要將兒歌卡式帶塞入機中播放。在來來回回幾次的「拉鋸」後，狄龍終於忍不住對兒子下達最後通牒：「你再撳我就鎖你入狗籠裏面！」當時的譚俊彥，大概以為爸爸只是嚇唬他，於是繼續按下了播放鍵。沒想到，回到家中，狄龍真的將兒子與家中飼養的都柏文犬，一同鎖在籠中長達半個多小時。這段恐怖的經歷，讓譚俊彥嚇得大病一場，身心都留下了陰影。

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狄龍多年後向兒子道歉

這次「狗籠事件」，也成為了狄龍心中一道永不磨滅的疤痕。他對自己一時衝動的嚴苛做法感到非常後悔和歉疚。多年後，兩父子在《爸爸的告白》節目中，終於勇敢地重提此事。狄龍在節目中，滿懷愧疚地向兒子道歉：「係爸爸唔啱，對唔住！」。這一句遲來的道歉，終於解開了兩父子埋藏多年的心結。

譚俊彥贏得視帝為父爭光

如今狄龍與譚俊彥父子二人都在演藝圈中各自發光發亮。狄龍作為影壇的傳奇人物，其大俠形象深入民心，至今仍是備受尊敬的前輩。而譚俊彥亦不負「星二代」之名，憑藉多年的努力，演技日趨成熟，近年在《換命真相》、《十八年後的終極告白》等劇集中擔當男主角，更成功奪得視帝寶座，證明了自己的實力。

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