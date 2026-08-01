Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚俊彥46歲生日攬實狄龍極溫馨 曾揭遭父鎖狗籠半粒鐘嚇到大病 爸爸一舉動解心結

影視圈
更新時間：10:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：10:00 2026-08-01 HKT

視帝譚俊彥於上月30日46歲生日，他分享了一家人慶生的合照，除了他與太太任祉妍及一對仔女外，另一張照片，譚俊彥從後擁抱著爸爸狄龍，兩人頭貼頭，笑容滿面，盡顯父子情深。桌上放著兩個精緻的生日蛋糕，簡單的家庭慶祝，卻充滿了溫暖與愛，特別是兩父子和睦的畫面，令人動容。

狄龍非常方法教仔鎖譚俊彥入狗籠

不過這段溫馨的父子關係背後，其實經歷過一段嚴厲的教育時期。眾所周知，狄龍大哥一向以「嚴父」形象見稱，他對兒子的管教方式，在譚俊彥長大後，才在節目中揭開了這段塵封的往事。譚俊彥在節目《爸爸的告白》中，透露過一件令他畢生難忘的童年經歷。他憶述小時候有一次爸爸狄龍駕車載他回家，當時收音機正播放著一則突發新聞，但年幼貪玩的譚俊彥，卻硬要將兒歌卡式帶塞入機中播放。在來來回回幾次的「拉鋸」後，狄龍終於忍不住對兒子下達最後通牒：「你再撳我就鎖你入狗籠裏面！」當時的譚俊彥，大概以為爸爸只是嚇唬他，於是繼續按下了播放鍵。沒想到，回到家中，狄龍真的將兒子與家中飼養的都柏文犬，一同鎖在籠中長達半個多小時。這段恐怖的經歷，讓譚俊彥嚇得大病一場，身心都留下了陰影。

相關閱讀：譚俊彥11歲大女暴風式成長 與仙氣媽媽十足餅印證基因強大 只有一特徵似爸爸？

狄龍多年後向兒子道歉

這次「狗籠事件」，也成為了狄龍心中一道永不磨滅的疤痕。他對自己一時衝動的嚴苛做法感到非常後悔和歉疚。多年後，兩父子在《爸爸的告白》節目中，終於勇敢地重提此事。狄龍在節目中，滿懷愧疚地向兒子道歉：「係爸爸唔啱，對唔住！」。這一句遲來的道歉，終於解開了兩父子埋藏多年的心結。

譚俊彥贏得視帝為父爭光

如今狄龍與譚俊彥父子二人都在演藝圈中各自發光發亮。狄龍作為影壇的傳奇人物，其大俠形象深入民心，至今仍是備受尊敬的前輩。而譚俊彥亦不負「星二代」之名，憑藉多年的努力，演技日趨成熟，近年在《換命真相》、《十八年後的終極告白》等劇集中擔當男主角，更成功奪得視帝寶座，證明了自己的實力。

相關閱讀：79歲狄龍酷熱戶外開工畫面曝光  烈日曝曬面色蒼白網民心疼憂中暑  一特徵仍顯大俠風範

最Hit
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
14小時前
中國移動、中國電訊及中國聯通內地三大電訊商發通告 8‧1開始手機號卡僅限官方辦理。法新社
內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理
即時中國
13小時前
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
3小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
影視圈
13小時前
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分。
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分
影視圈
17小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
2026-07-31 09:00 HKT
恐怖婆媳糾紛｜37歲美華裔女捅殺79歲奶奶245刀 驗屍官：死者幾乎被肢解
即時國際
7小時前
國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙
國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙
即時國際
3小時前
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
旅遊
21小時前