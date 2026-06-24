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79歲狄龍酷熱戶外開工畫面曝光  烈日曝曬面色蒼白網民心疼憂中暑  一特徵仍顯大俠風範

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-24 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-24 HKT

年近80歲的資深武打巨星狄龍，近年雖已大量減產，與太太陶敏明享受湊孫之樂，但仍未言休。近日，他為新電影《慾望寄生》開工，被民眾目擊在香港街頭進行拍攝。

狄龍表情呆滯顯疲態

根據現場影片，拍攝當日（6月22日）香港正值酷暑，天氣極度悶熱。狄龍身穿格子短袖襯衫及短褲，頸上掛著一條毛巾，坐在街邊石壆上等候拍攝。在戶外高溫曝曬下，已79歲高齡的狄龍略顯疲態，表情稍為呆滯，面色也帶點蒼白。許多粉絲和網民看到畫面後都表示相當心疼，擔心這位一代大俠會不敵酷熱而中暑。

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狄龍腰板仍畢直堅挺

不過，亦有網民指出，以一位年近八旬的長者來說，狄龍的整體狀態其實極佳。在等候期間，他即使安靜坐著，腰板依然挺得筆直，舉手投足間仍隱約流露出昔日銀幕上的大俠風範，相信這份敬業與堅持能讓關心他的粉絲稍稍安心。

狄龍右前臂紋身引關注

此外，影片中一個細節也成為了網民的討論焦點。當狄龍坐下時，他右前臂內側一條清晰的龍形紋身相當搶眼。不少網民紛紛表示，以往從未留意到狄龍有紋身，這個「新的發現」意外地引起了熱烈討論，未知這個的確是狄龍的紋身，還是屬新戲的造型。狄龍對演藝事業的熱愛與堅持，數十年如一日，即使年事已高，依然親力親為，其敬業精神確實令人敬佩。

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