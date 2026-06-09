狄龍老婆陶敏明罕單拖赴藝人聚會 氣色紅潤散發貴氣 突然做一事嚇窒凍齡女星

年近80歲的資深武打巨星狄龍，近年已鮮有再接工作，與結婚半世紀的太太陶敏明享受湊孫樂，兩夫婦只在間中在兒子譚俊彥的家庭照中露面。陶敏明以往經常與閨密林青霞一同逛街，近來同樣減少捕獲二人，但近日在佳藝電視藝人聚會上，陶敏明罕有撇下老公狄龍單獨赴會，其絕佳狀態引起關注。

陶敏明突吻賀米雪

前藝人劉緯民在小紅書分享直擊聚會的影片，見到陶敏明悉心打扮，穿上黑色V領連身裙，配襯簡約時尚的長項鍊和首飾，顯得貴氣十足。陶敏明雖然已屆七旬，但皮膚緊緻、氣色紅潤，一頭清爽短髮更顯得神采飛揚。眾人為即將舉行兩場《友你有米55派對騷》音樂會的米雪，提前預祝演出順利，陶敏明突然吻賀米雪，嚇親對方。

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陶敏明是70年代的演員，曾加入電影公司，演出《七省拳王》、《功夫皇帝》等，之後短暫加盟佳藝電視，拍攝《紅樓夢》與米雪、文雪兒等合作。據指，陶敏明在14歲時於舞蹈班認識狄龍，當年因樣貌甜美，讓狄龍一見鍾情，最終二人在1975年結婚，陶敏明自婚後淡出幕前，並在1980年誕下兒子、現為演員的譚俊彥。

狄龍陶敏明恩愛半世紀

早年曾有報道提到，狄龍與陶敏明拍拖時，因各自有工作不能經常見面，便於每日給對方一封情信，維繫感情。有指狄龍當年憑《刺馬》獲得金馬獎「最優秀演技特別獎」，吸納大批女影迷，陶敏明絲毫不介意，更感到高興，證明自己有眼光：「狄龍對我的愛沒變，怎會引起我的反感和妒忌？一個男星如果沒有女孩喜歡才是可悲，所以我不僅高興，還感驕傲。」

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