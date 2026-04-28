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79歲狄龍老態畢露 步履蹣跚緊牽老婆當「人肉拐杖」 與陶敏明結婚半世紀零緋聞

影視圈
更新時間：14:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-28 HKT

現年79歲的武打巨星狄龍，近年身體大不如前，昔日銀幕上矯健的身影不再。日前，他與妻子陶敏明一同外出時，被捕捉到溫馨一幕。當車輛停妥後，狄龍從車上緩緩下來，步履明顯有些不穩，幾乎在站穩的瞬間，便下意識地緊緊拉住早已在旁等候的妻子陶敏明。陶敏明彷彿成了他最安心的「人形拐杖」，寸步不離地攙扶著他。儘管昔日的「大俠」如今步履蹣跚，但夫妻倆緊扣的雙手，無言地展現了他們橫跨半世紀的深厚情感與不離不棄的承諾，場面令人動容。

狄龍苦等未成年陶敏明

狄龍與陶敏明的愛情，堪稱是娛樂圈的一段傳奇。兩人相識之時，陶敏明僅僅14歲，還在麗的呼聲電視台兼職擔任舞蹈員，而狄龍已是聲名鵲起的影壇巨星。一次偶然的相遇，狄龍已經被陶敏明深深吸引，在得知陶敏明的真實年齡後，非但沒有卻步，反而展現了無比的耐心與尊重，他選擇靜靜等待，直到她長大成年。在這段漫長的等待期裡，兩人一直小心翼翼地維繫著戀愛關係，感情與日俱增。

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狄龍昔日為娶19歲嬌妻苦學上海話 

經過長達五年的愛情長跑，1975年，19歲的陶敏明正式嫁給了28歲的狄龍，為這段純真的愛戀寫下完美的篇章。為了贏得岳父岳母的歡心與認可，當時已是大明星的狄龍，竟願意放下身段，特意去學習打麻將和上海話，以融入陶敏明的家庭。這份用心與誠意，最終打動了陶家上下，讓他們放心地將女兒交給他。婚後正值花樣年-華的陶敏明毅然選擇急流勇退，告別演藝圈，全心全意地投入家庭，成為狄龍背後最堅實的後盾。 

狄龍公開示愛50載髮妻願共度餘生

從1975年到2025年，狄龍與陶敏明攜手走過了整整50年的「金婚」歲月，狄龍始終潔身自愛，入行至今保持著「零緋聞」的完美紀錄，給了妻子最大的安全感。這份堅貞不渝的愛，在2025年的《第8屆馬來西亞國際電影節》上得到了最動人的見證。當晚，狄龍獲頒「終身成就獎」，一上台他便精神矍鑠，以流利的英語向世界宣告他對妻子的深情，他幽默地稱陶敏明為「我最愛的敵人」，並真情流露地表示「希望能與她共度餘生」，引發現場雷鳴般的掌聲。

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狄龍三代同堂照

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