周慧敏開騷唱Live直達災難級？  網民狠批走音唔夠氣  最新狀態疑走樣：以為係Do姐

有「玉女掌門人」之稱的58歲女星周慧敏（Vivian），出道40年，憑藉其清純美貌與歌影視三棲的才華，深受廣大粉絲喜愛。近年，她將事業重心轉移至內地市場，演唱會票房相當不俗。然而近日她於溫州一場群星演唱會的表現，卻引發網民熱議，其歌唱水準成為焦點。

周慧敏真實演唱片段流出

日前，周慧敏現身溫州參與群星演唱會，她身穿一襲設計時尚的斜膊露肩貼身短裙，大方展示其保養得宜的Fit爆身材，狀態看似絕佳。她獻唱經典金曲〈痴心換情深〉時，被現場觀眾拍下影片並放上社交媒體，從影片中可見，周慧敏在演繹歌曲時，即使是短短一句歌詞，也需要分開兩次換氣，顯得中氣不足，更疑有甩Beat、走音等情況，歌聲有氣無力。

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網民狠批周慧敏歌藝

影片曝光後，大批網民紛紛留言，對周慧敏的表現表示失望，形容其演出是「災難級數」。不少網民狠批她「完全無練歌，走晒音，唔專業」，更有人諷刺道：「最厲害係佢自己唔尷尬！」、「聽完我都喘氣，真是辛苦，放過自己放過觀眾吧」。

周慧敏撞樣鄭裙玲？

對於她氣虛的唱腔，有網民質疑她是否仍適合在台上唱歌：「佢真係算吧啦，完全冇氣，近乎斷氣」、「不如佢做手語算啦」。更有尖酸的留言質問她是否等錢用，「佢係咪好等錢使？點解成日走返出嚟唱歌？」。此外，有網民更將焦點放在她的外貌上，認為她顏值似乎有所變化，留言稱「第一眼以為Dodo姐（鄭裕玲）」。

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