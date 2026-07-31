Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周慧敏開騷唱Live直達災難級？  網民狠批走音唔夠氣  最新狀態疑走樣：以為係Do姐

影視圈
更新時間：17:08 2026-07-31 HKT
發佈時間：17:08 2026-07-31 HKT

有「玉女掌門人」之稱的58歲女星周慧敏（Vivian），出道40年，憑藉其清純美貌與歌影視三棲的才華，深受廣大粉絲喜愛。近年，她將事業重心轉移至內地市場，演唱會票房相當不俗。然而近日她於溫州一場群星演唱會的表現，卻引發網民熱議，其歌唱水準成為焦點。

周慧敏真實演唱片段流出

日前，周慧敏現身溫州參與群星演唱會，她身穿一襲設計時尚的斜膊露肩貼身短裙，大方展示其保養得宜的Fit爆身材，狀態看似絕佳。她獻唱經典金曲〈痴心換情深〉時，被現場觀眾拍下影片並放上社交媒體，從影片中可見，周慧敏在演繹歌曲時，即使是短短一句歌詞，也需要分開兩次換氣，顯得中氣不足，更疑有甩Beat、走音等情況，歌聲有氣無力。

相關閱讀：61歲陳德彰罕現身脹爆現幸福肥 公開Raidas重組可能性 曾戀周慧敏分手後娶圈外人

網民狠批周慧敏歌藝

影片曝光後，大批網民紛紛留言，對周慧敏的表現表示失望，形容其演出是「災難級數」。不少網民狠批她「完全無練歌，走晒音，唔專業」，更有人諷刺道：「最厲害係佢自己唔尷尬！」、「聽完我都喘氣，真是辛苦，放過自己放過觀眾吧」。

周慧敏撞樣鄭裙玲？

對於她氣虛的唱腔，有網民質疑她是否仍適合在台上唱歌：「佢真係算吧啦，完全冇氣，近乎斷氣」、「不如佢做手語算啦」。更有尖酸的留言質問她是否等錢用，「佢係咪好等錢使？點解成日走返出嚟唱歌？」。此外，有網民更將焦點放在她的外貌上，認為她顏值似乎有所變化，留言稱「第一眼以為Dodo姐（鄭裕玲）」。

相關閱讀：58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
8小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
9小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
2026-07-30 16:53 HKT
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
飲食
8小時前
周毅剛交出10萬元保釋金後離開法庭，沒有回應傳媒的提問，只催促同行女性友人：「行快啲啦BB」。黃巧兒攝
高級警司周毅剛警總非禮女下屬 求情稱服務社會夢碎 官斥行為大膽不能容忍 判囚5月3周
社會
2小時前
大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰｜Juicy叮
大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
00:57
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
即時中國
6小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
23小時前
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
旅遊
4小時前