61歲陳德彰罕現身脹爆現幸福肥 公開Raidas重組可能性 曾戀周慧敏分手後娶圈外人

80年代曾紅極一時的樂壇組合Raidas主音陳德彰（Thomas），已在幕前消失多年，近日為宣傳將於7月底推出的《別人的歌》新唱片，罕有接受多個平台訪問，包括亮相翟浩然主持的YouTube頻道節目《浩然正戲》，曝光近況。

陳德彰甩去官仔骨骨外形

已有多年沒有現身的陳德彰，在節目中穿上簡約的白色短袖上衣，配搭牛仔褲，戴上淺色棒球帽及眼鏡，與昔日官仔骨骨的形象大有出入。年過60歲的陳德彰，相比當年外形脹了起碼一個碼，但精神極好，神情輕鬆面帶微笑，散發著休閒氣質。

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陳德彰出身自音樂世家

而陳德彰日前接受歐陽德勛主持的電台訪問，大談Raidas的往事，又提到出身自音樂世家，其胞兄是民歌歌手兼音樂人陳迪匡，兩兄弟在樂壇皆有深厚造詣。陳德彰曾與周慧敏拍拖五年，二人因性格不合分手，陳德彰直到2001年與圈外人許秀明結婚。陳德彰在節目中透露已做人夫多年，現時處於半退休的生活狀態。

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陳德彰於1984年參加第三屆新秀歌唱大賽，與張衛健、羅嘉良、阮兆祥等人同屆。兩年後因蔣志光個人原因無法配合為黃耀光錄製Demo，參加「亞太流行歌曲創作大賽」，最終由陳德彰唱《吸煙的女人》，二人順利奪得亞軍。

Raidas串錯字成經典

原本隊名靈感來自荷里活電影《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark），卻因負責遞交報名表的同事不慎將「Raiders」錯寫成「Raidas」，而一直沿用「Raidas」。對於Raidas是否有重組的機會，陳德彰表示黃耀光曾搵過自己，但目前尚未有心理準備，亦未有具體頭緒，但未有封後路：「總之自己做住自己嘢先，有機會嚟一定會把握。」

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陳德彰舊愛周慧敏靚相：