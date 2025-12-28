58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光

現年58歲的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）近年積極在內地舉行巡迴演唱會，然而多場演出下來，卻屢屢引發爭議。不少網民指她年紀漸長，在台上唱歌顯得有氣無力，讓許多粉絲不禁擔心她的真實健康狀況。

周慧敏神情呆滯需攙扶

周慧敏近日在贛州開唱，有網民於社交平台小紅書上傳了一段後台影片，畫面中的景象更令人憂心。從附設的影片可見，Vivian身穿黑色演出服，神情略顯呆滯，並緊緊拖着一位男助手的手，步履蹣跚地緩慢前行。整個過程她都依賴著助手的攙扶，步行速度極慢，與昔日充滿活力的形象大相徑庭，健康狀況似乎響起警號。

周慧敏意外露出雙下巴

另外亦有網民分享了周慧敏在台上的近距離演唱片段，從影片可見，她在演唱時確實出現部分網民所指「不夠氣」的情況。而在沒有美顏濾鏡的鏡頭下，可見周慧敏的臉龐比以往圓潤不少，更在特定角度下意外露出明顯的雙下巴，與她一直以來保養得宜的「玉女」形象形成對比。

粉絲望周慧敏好好休息

影片曝光後，立即引發網民熱議。雖然有忠實粉絲力撐，認為以58歲的年紀能有如此表現已相當不易，舟車勞頓下狀態有所起伏亦屬正常。不過，大部分網民都對周慧敏的身體狀況表示擔憂，希望她能好好休息，不要過於勞累。

