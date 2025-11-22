Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

80年代玉女歌手生日近照曝光美貌依舊 有氣無力歌藝屢掀爭議 頻繁開唱曾被質疑經濟困難

影視圈
更新時間：11:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：11:00 2025-11-22 HKT

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）近日迎來58歲生日，雖然已年近六旬，但她的外貌和狀態依然是外界焦點。日前，有後輩為她慶祝生日，並在社交平台上分享了合照，照片中周慧敏的「凍齡」美貌再度驚艷網民。

周慧敏保養得宜

從曝光的近照可見，周慧敏身穿一件簡約的綠色高領毛衣，留著一頭標誌性的烏黑長髮和瀏海，皮膚白皙緊緻，臉上幾乎沒有歲月痕跡。在柔和的燈光下，她對著鏡頭淺淺一笑，氣質溫婉動人。她與兩位後輩坐在蛋糕前，蛋糕上寫著「Happy Birthday Pretty Vivian」，氣氛溫馨。照片中的她，無論是樣貌還是神態，都完全不像一位58歲的女士，反而更像三十多歲的年輕女子，保養得宜的狀態令人讚嘆。

周慧敏唱歌多次失準

然而，儘管周慧敏的美貌數十年如一日，她近年的歌唱事業卻引來不少爭議。早前她在各地舉辦巡迴演唱會時，有觀眾在網上批評她現場表現失準，出現走音、氣息不穩等問題，認為她的歌唱實力大不如前。相關影片在網上流傳後，隨即引發熱議。

更有甚者，由於周慧敏近年並未推出太多新作品，卻依然頻繁地在世界各地開演唱會，有部分聲音質疑她是否面臨經濟困難，才需要不斷依靠昔日的經典金曲登台「賺快錢」。這些負面評論，讓這位昔日玉女的形象蒙上了一層陰影。

周慧敏曝光78歲影壇猛人精靈近照？

