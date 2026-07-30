94歲胡楓急性膽管炎入ICU昏迷4日命懸一線 新抱陪拍片交代健康近況 醫生：福大命大

現年94歲的胡楓（修哥）好友謝賢（四哥）早前離世，胡楓回覆傳媒時被親友代答，並透露胡楓身體抱恙。今日（20日），胡楓在社交平台發布影片，親自交代情況，透露早前曾因病入院，更一度入住ICU昏迷長達4日，幸好現已康復出院。

胡楓急性膽管炎引發膽石堵塞入院

在影片中，胡楓的新抱Jojo透露，家人早前為免外界擔心及打擾醫院運作，僅稱胡楓患上新冠及流感。但事實上，胡楓是因急性膽管炎引發膽石堵塞，病情危急，被送入伊利沙伯醫院深切治療部（ICU），期間因呼吸困難需要插喉，並昏迷了整整4天，情況一度令人憂心。

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胡楓福大命大戰勝病魔

醫生形容胡楓此次是「在天堂打了一個轉」，更指他福大命大，指膽管炎可以引發嚴重併發症，細菌入血或導致敗血症，足以致命，幸好胡楓福大命大，得到及時治療。胡楓憶述，在昏迷期間，腦海中不斷浮現家人、朋友及契仔契女的片段，強大的求生意志令他最終戰勝病魔，甦醒過來。

大病初癒的胡楓精神看來不錯，他衷心感謝伊利沙伯醫院ICU的「杏林高手」及所有醫護人員的悉心照料，亦感謝家人、朋友及廣大網友的關心與鼓勵。經歷生死一劫後，胡楓表示會更珍惜與所有親朋好友見面的機會，並承諾會一一親自答謝：「我又諗起我啲契仔契女，好想見返佢哋，所以我好積極我嘅人生。」不少網民留言為他送上祝福，更大讚走過鬼門關的修哥「好叻仔」。

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