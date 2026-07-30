賭王千金何超雲晒親密照認愛？「男友」Jony大有來頭門當戶對 豪宅業務遍佈台日

37歲已故賭王何鴻燊的三房千金何超雲，自去年與消防員未婚夫Douglas傳出情變後，感情生活一直備受外界關注。雖然兩人從未正式宣布分手，但何超雲不但清空了社交平台上與Douglas的合照，身邊更火速出現一位神秘的「鬍鬚男」。前日（28日），何超雲終於在IG的限時動態，高調發布與這位鬍鬚新歡的親密合照，相片中兩人頭貼頭、男方更從後攬腰，甜蜜指數爆燈，似乎是向外界正式官宣戀情。有指，男方叫Jony，是台灣人早於去年7月起已跟何超雲多次外遊，而10月時二人同遊日本，Jony更留言：「6 months still my favorite view.」似乎想表達二人已拍拖半年。

何超雲晒親密照疑公開戀情

在這張公開的合照中，何超雲與鬍鬚男身處一家能俯瞰城市璀璨夜景的頂樓餐廳。背景有著無邊際水池與迷人夜色，享受浪漫的二人世界。相中可見，何超雲身穿一件簡約的白色T恤，她將頭輕輕挨在男方肩上，臉上流露出幸福滿足的表情。而身旁的鬍鬚男則穿著一件球衣，將手環繞在何超雲的腰上，兩人親密地頭貼頭依偎，關係不言而喻。在另一張相片中，何超雲亦露出一臉甜絲絲的表情，可見蜜運中的她幸福滿瀉。據指，何超雲的富貴男友Jony背景大有來頭，他不僅是音樂派對的創辦人，近年更拓展豪華房地產業務至台灣及日本。兩人自公開戀情後經常周遊列國，近日再度出遊欣賞浪漫夜景，可見感情非常穩定甜蜜。

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何超雲曾與消防隊長Douglas高調放閃

回顧何超雲的感情路，自2013年與藝人陳山聰分手後，她變得相當低調，沉寂9年後才在2022年認愛任職高級消防隊長的Douglas，並一度傳出婚訊。當時何超雲再次變得活躍，頻繁在社交平台分享甜蜜生活，與Douglas外遊的照片，更是令人羨慕。然而這段被外界看好的戀情卻在去年急轉直下，隨著兩人傳出情變，何超雲再次恢復單身。如今鬍鬚男的出現，並以同樣高調的「外遊放閃」模式官宣，網民紛紛恭喜何超雲已走出過去，並全情投入這段新戀情。

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