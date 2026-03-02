Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？

更新時間：21:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-02 HKT

賭王三房千金何超蓮，近日她與龍鳳胎弟弟何猷啟及姐姐何超雲一同為母親，即賭王三太陳婉珍慶祝生日，並在社交平台分享溫馨大合照。照片中，三太陳婉珍梳著一頭中分新髮型，身穿典雅的白色外套，顯得女人味十足。她精神飽滿，氣色紅潤，面對鏡頭露出溫婉親切的笑容，可見對於子女們齊聚慶生的心意感到十分滿意。

何超雲跟媽媽陳婉珍生日極接近

與媽媽生日相近的何超雲，近日亦隆重其事地慶祝自己的37歲生日。她於IG上載慶生影片，心情極佳。為了這個特別的日子，何超雲精心打扮，穿上一件牛仔質料的超低胸上衣，「大開中門」盡顯其豐滿誘人的身材，性感指數爆燈。影片所見，派對上有眾多好友為她慶祝，現場氣氛熱烈，桌上擺滿了至少三個精緻的生日蛋糕。

何超雲超性感甜蜜慶生

壽星女何超雲狀態極勇，顏值驚人，臉上洋溢著濃濃的少女味，完全不像37歲。她收到了大量禮物和蛋糕，但似乎對一個白色心形圖案的簡約蛋糕情有獨鍾。在影片中，何超雲全程望著鏡頭，時而托腮、時而比V字手勢，展現出「甜到漏」的微笑，更向鏡頭嘟嘴作狀親吻，似乎在向拍攝者撒嬌。外界猜測，這位操刀拍攝的「攝影師」正是她的鬍鬚新歡Jony Su，而那個心形蛋糕亦很可能是男友送贈的甜蜜心意。

何超雲跟鬍鬚男爆出緋聞

何超雲自去年8月傳出與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas分手後，感情動向備受關注。至去年11月，她出席好友生日會時，身邊首度出現鬍鬚男Jony Su，當時男方親密地摟著她的腰，因而傳出新戀情。近日兩人戀情逐漸浮面，何超雲更大方分享與Jony Su到泰國旅行的甜蜜片段。旅程中，她穿上低胸背心短裙，大騷美好身段，與男友玩鸚鵡、逛夜市、騎旋轉木馬，Jony Su更負責自拍，其中一張何超雲輕摸男友下巴的照片，甜蜜指數爆燈。

