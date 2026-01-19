Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎

影視圈
更新時間：20:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-19 HKT

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，自去年8月爆出清空與任職高級消防隊長未婚夫Douglas的合照後而傳出分手後，至去年11月，何超雲出席好友生日會時，身邊出現一位鬍鬚男Jony Su，當時兩人亦表現親密，因而傳出有新戀情。近日何超雲在IG分享到樂園玩鸚鵡的照片，「另一半」充當攝影師！

何超雲獲「另一半」做攝影師

近日，何超雲在限時動態晒出與鬍鬚男「新歡」Jony到泰國旅行的影片和照片，不僅有親自DIY的朱古力生日蛋糕，還有在樂園玩鸚鵡的開心時刻，影片中的何超雲穿上啡色低胸背心短裙，大晒其豐滿上圍及修長美腿，全程笑容滿面，望着估計是男友的手機鏡頭。此外，何超雲還與男友遊覽當地的夜市，一起騎旋轉木馬，男友更負責揸機自拍，照片中的何超雲伸手輕輕摸着男友的下巴，甜笑的望着手機鏡頭，隔住個mon都感覺到兩人相當sweet！

相關閱讀：賭王千金何超雲與消防隊長未婚夫傳分手後疑有新歡   慶生照曝線索  被鬍鬚男擁入懷摟腰攬到實

何超雲與新歡打得火熱

於2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚後，不時晒合照高調放閃，但去年8月，何超雲突然清空社交網與未婚夫的所有照片，因而有傳兩人已經分手。去年11月，何超雲與好友慶生時，身邊出現一位鬍鬚男Jony Su，當時兩人亦表現親密，男方摟着女方腰部，動作相當自然，而何超雲亦表現得自在，因而傳出有新戀情。

相關閱讀：何超雲感情生活有轉機？一舉動驚爆與未婚夫難捨難離 曾清空IG合照四年情疑玩完

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
01:35
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
5小時前
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
影視圈
6小時前
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
01:25
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
8小時前
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
5小時前
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
00:42
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
社會
8小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
CCTV全程錄︱台灣新北染毒子弒父殺母 37刀全劈至見骨血液流乾
01:15
CCTV全程錄︱台灣新北弒雙親逆子被捕 37刀全劈至見骨血液流乾
兩岸熱話
48分鐘前