何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，自去年8月爆出清空與任職高級消防隊長未婚夫Douglas的合照後而傳出分手後，至去年11月，何超雲出席好友生日會時，身邊出現一位鬍鬚男Jony Su，當時兩人亦表現親密，因而傳出有新戀情。近日何超雲在IG分享到樂園玩鸚鵡的照片，「另一半」充當攝影師！

何超雲獲「另一半」做攝影師

近日，何超雲在限時動態晒出與鬍鬚男「新歡」Jony到泰國旅行的影片和照片，不僅有親自DIY的朱古力生日蛋糕，還有在樂園玩鸚鵡的開心時刻，影片中的何超雲穿上啡色低胸背心短裙，大晒其豐滿上圍及修長美腿，全程笑容滿面，望着估計是男友的手機鏡頭。此外，何超雲還與男友遊覽當地的夜市，一起騎旋轉木馬，男友更負責揸機自拍，照片中的何超雲伸手輕輕摸着男友的下巴，甜笑的望着手機鏡頭，隔住個mon都感覺到兩人相當sweet！

何超雲與新歡打得火熱

於2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚後，不時晒合照高調放閃，但去年8月，何超雲突然清空社交網與未婚夫的所有照片，因而有傳兩人已經分手。去年11月，何超雲與好友慶生時，身邊出現一位鬍鬚男Jony Su，當時兩人亦表現親密，男方摟着女方腰部，動作相當自然，而何超雲亦表現得自在，因而傳出有新戀情。

