滕麗名林淑敏傳不和丨「大小姐」回應被Unfollow：唔想搶走焦點 避談鄭世豪暗寸「好假」

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》即將於下月初迎來大結局，劇組煞科之際卻爆出「大小姐」林淑敏與滕麗名及呂慧儀的不和傳聞。面對IG被二人取消關注及受訪時疑似「面阻阻」的是非，林淑敏回覆《星島頭條》表示：「我有留意報道，但沒為意是否有Follow社交網，希望大家都可以將焦點放到《愛·回家》大結局的熱度，這種時候不想搶走焦點，又不是大件事。（演員間發生不快事件？）無事的，其他事就不回應，證明套劇太受歡迎，大家會細心留意，好多事都會放大來看，所以不想回應是非，希望觀眾都可以開開心心，欣賞劇集大結局。」至於有指「細龍生」鄭世豪亦疑借題暗諷她「假到癡線」，她則表示不回應。

滕麗名IG取消關注多位女星

這宗是非發酵源於網民發現滕麗名的IG取消關注林淑敏，同時亦沒有關注呂慧儀、湯盈盈和樊亦敏；而在劇中身為大小姐「愛將」的呂慧儀同樣未有關注林淑敏。對於取消關注一事，滕麗名早前回覆傳媒時僅表示：「唔知道乜嘢時候取消關注林淑敏。」

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滕麗名受訪時對林淑敏露不屑表情？

此外，日前《星島頭條》訪問林淑敏、滕麗名和呂慧儀三人的受訪片段，亦在Threads瘋傳，引起網民質疑她們的「不和關係」浮出水面。片中滕麗名幾乎全程用背脊對着林淑敏，當被問及會否不捨得與「大小姐」鬥嘴時，滕麗名沒有表情地說：「緊係唔會喇」，林淑敏則略帶尷尬稱「會再合作」，滕麗名隨即面露不屑擰歪臉，夾在中間的呂慧儀不知如何是好。大批網民指滕麗名完美演繹「面阻阻」，批評其表現沒風度及情商低，甚至形容場面猶如當年楊茜堯與胡定欣在頒獎禮上互藐的經典一幕；不過亦有網民認為滕麗名當時感覺不舒服，似是在死忍眼淚。

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林淑敏告別《愛回家》無劇拍憂生計：