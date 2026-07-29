滕麗名取消關注林淑敏疑不和到出面 《愛回家》煞科受訪面阻阻 呂慧儀夾中間超尷尬？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》將在8月7日播出大結局，日前播出的一集，「大龍生」羅樂林決定將接龍集團接班人之位傳給「龍舟Joe少」何晉樂。一心為公司付出多年的「大小姐」林淑敏徹底心碎，痛哭自嘲對父親而言只是個「工具人」和「愛上渣男」，當「大小姐」林淑敏情緒崩潰時，宿敵「熊尚善」滕麗名一語道破勸她放手，並罕有地送上深情擁抱安慰，沒想到這一切賺人熱淚的溫馨場面，背後竟然只是一場假象？

滕麗名取消關注林淑敏

《愛回家》劇組煞科當日，一眾主要角色聚首一堂，大家當下眼濕濕，難捨難離，想不到戲劇完結前夕，因為一段訪問影片，爆出了林淑敏與滕麗名的不和傳聞，引發網民熱烈討論。甚至有網民就發現，滕麗名不但取消關注林淑敏，她亦沒有關注「細妹」呂慧儀、湯盈盈和樊亦敏，而在戲內是大小姐「愛將」的呂慧儀，亦沒有關注林淑敏。

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滕麗名稱不知道何時取消關注林淑敏

滕麗名其後亦有回覆傳媒，對取消關注林淑敏一事，她說：「唔知道乜嘢時候取消關注林淑敏。」與此同時，《愛回家》劇組煞科當日，林淑敏、滕麗名和呂慧儀訪問片段在Threads瘋傳，有網民直言：「睇嚟雙大都冇機會再合作！」片中所見，滕麗名對呂慧儀和林淑敏說話時的態度截然不同，滕麗名幾乎全程與背脊對着林淑敏，有人問到滕麗名會否因不能與大小姐鬥咀而不捨得，滕麗名冇表情地說：「梗係唔會喇。」林淑敏略帶尷尬地說：「會再合作。」滕麗名一臉不屑地擰歪臉，夾在中間的呂慧儀不知如何是好。聽到呂慧儀已經投入教育中心的地工作，滕麗名突然面露笑容。

有人指滕麗名完美演繹咩叫面阻阻

影片隨即成為熱話，有人說：「幾不和都好，喺傳媒面前都用背脊得住人，人哋講嘢又咁嘅表現，大家姐的情商真係有啲低。」、「lsm（林淑敏）講嘢嗰陣tlm（滕麗名）每一個微表情都好值得研究。」、「阿滕unfollow咗大小姐，可能真係不和。」、「搵個背脊得住人，盲都睇到不和。」、「就咁睇覺得滕麗名好冇風度。」、「明顯左邊同中間係度bully緊大小姐，專登講自己番緊工、有job，反觀大小姐就無job、安排自己放假個樣係有尷尬。」、「哈哈，塊面真係勁向「X」，X到。」、「都好朋顯啦，小學生都係睇得出最左嗰位好唔妥。」、「滕完美演繹咩叫面阻阻。」不過亦有人覺得滕麗名似死忍眼淚：「佢感覺唔係幾舒服。」甚至有網民覺得林淑敏、滕麗名和呂慧儀事件，猶如楊茜堯與胡定欣在2010年《萬千星輝頒獎典禮》台上互藐的一幕。

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樊亦敏帶隊直擊《愛回家》廠景：