滕麗名林淑敏傳不和丨《愛回家》是非多？鄭世豪寸林淑敏好假 傳呂慧儀擺款 陳浚霆疑打人毒針

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》將在8月7日播出大結局，連日來關於劇集的細節，都在網上成為熱話。劇中除了惹笑風趣的橋段外，最深入人心的便是熊家與龍家的溫馨親情、伴侶間的深厚愛意。想不到在大結局的前夕，戲外竟爆出林淑敏和滕麗名不和是非，滕麗名更加取消關注林淑敏的IG帳號，引起網民關注，更令網民討論起過去10年有關《愛·回家之開心速遞》劇組的是非。

鄭世豪繼承人暗寸林淑敏「假到癡線」

林淑敏因為「大小姐龍力蓮」一角而走紅，成為台柱後，曾惹來不少是非，例如曾與老公「宋端輝」許家傑多次因私下行山或工作合照被傳出緋聞，但雙方均澄清只屬螢幕情侶與好友關係，坦言彼此熟絡如家人，根本不需要避嫌，因此這段緋聞並未演變成負面是非。但林淑敏曾誤爆鄭世豪離巢，遭對方多次公開炮轟：「居然被某人好肯定地證實了！」近日鄭世豪更借「繼承人」情節暗寸林淑敏「假到癡線」。

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林淑敏代鄭世豪證實離巢消息

鄭世豪在2024年4月被傳即將離巢，但他一直未有表態，當時「大小姐」林淑敏在接受傳媒訪問時，代為證實了鄭世豪離巢的消息，隨後鄭世豪發表離巢感言時，字裡行間流露不滿，直指離巢一事「居然被某人好肯定地證實了」，林淑敏曾坦言自己「衰多口」，對於引起風波感到抱歉，並表示與鄭世豪的關係不會因此改變，深信「一家人冇隔夜仇」。鄭世豪直認當時的確感到不開心：「正如睇電影都不會劇透，正所謂劇透乜乜乜（意指網絡流行語「劇透死全家」），我拍完了最後的集數，未知會如何播出，大家問我時我都不夠膽回覆。當確定離開，當時也和愛回家家人交代，我是希望播出最後一集再交代此事。」

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「風少」陳浚霆打人毒針搞走幾對CP？

《愛回家》開播9年，曾成功創造了多對CP，可惜直到尾聲，CP數目今非昔比。今年5月曾有網民在Threads開po聲稱有人因為眼紅人地受歡迎就即刻打人毒針，搞到有幾對CP黯然離開，更暗示這個演員仗著屋企有強大的家族背景與財力，連公司內部都沒人敢得罪，只要看誰不順眼、或是發現有同輩或後輩的演出太過搶鏡，就會在背後向高層打小報告，藉此削減他人的戲份，有人將矛頭直指「風少」陳浚霆，但其後他有回應：「放心啦，一定係假，仲要假到不得了，所以唔會作出任何回應。多謝你支持，我會繼續努力做好自己本分。」在戲中與「風少」陳浚霆飾演CP的「素素」古佩玲同樣有負評。

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「素素」古佩玲出鏡率高「老是常出現」

自劇組安排「素素」古佩玲進駐熊家成為租客後，其出鏡率幾近「老是常出現」，惹來網民質疑她「帶資進組」兼強行霸佔主線。不少忠實觀眾投訴其演技與神情過於浮誇做作，角色設定極不討喜。更甚的是，她與「風少」陳浚霆的感情線被批互動生硬，早前一幕「太空漫遊」的幻想情節更被指離譜尷尬，令原本備受喜愛的「風少」亦受牽連。曾有網民湧入討論區留言要求劇組順應民意，減少對這對「風素CP」戲份。

「熊若水」呂慧儀早年亦爆出不少負評

與此同時，「熊若水」呂慧儀早年亦爆出不少負評，曾有網民在討論區批評其角色戲份過重，直指部分集數「見縫插針」兼有「霸屏」之嫌，甚至曾因鏡頭遮擋問題引發兩派粉絲網上激戰。此外，過去亦有匿名爆料指呂慧儀拍戲時「擺款」，雖然呂慧儀隨即大方高EQ回應「若態度差點樣可以長駐劇組」打破傳聞，但早年曾有報道指無綫娛樂新聞台女主播周佩婷在探班時，因一句「你今日有咩講？」而令呂慧儀甚為不滿，即反問對方：「你知唔知我哋拍緊嘢？」結果對方敗走收場，事後呂慧儀說：「其實我係一個無乜所謂嘅人，反而我覺得呢件事好無厘頭，其實又唔係好似大家咁諗好大件事，當做下宣傳啦！」