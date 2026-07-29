何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷

何伯離世丨因TVB節目《東張西望》而廣為人知的「何伯」何煊，於本周一（27日）因肝癌與世長辭，享年77歲。回顧何伯晚年，他與「新何太」葉秀定的一段忘年戀，最終演變成眾叛親離的悲劇，更一度觸犯法例被還押。法官曾引述其心理報告，揭示何伯因感到被背叛及嚴重缺乏安全感，導致出現嚴重抑鬱與社會孤立感，深刻描繪了他晚年「人財兩失」後的精神困境。儘管經歷如此巨大的身心創傷，令人欣慰的是，何伯在臨終成功與五名子女冰釋前嫌，在醫院由家人陪伴，安詳走完人生最後一程。

何伯娶何太後為450萬元「報東張」

這場轟動全港的家庭風波，始於何伯邂逅比他年輕30歲的新何太。兩人閃婚後，曾為450萬的積蓄被其女兒提走保管一事「報東張」，因而成為熱話人物。而女方得悉何伯的積蓄已難以取回，態度隨即急轉直下，更多次在網上直播中喝罵何伯，最終提出離婚，早前更怒轟何伯扮富豪騙婚。雖然何伯已失去積蓄，但他曾堅信何太對他存有真愛，為挽留感情，何伯一度在鏡頭前苦苦哀求。這段關係的破裂，不僅令他與子女關係緊張，更是導致他情緒崩潰、作出要脅行為而被捕的直接原因，原本平穩的退休生活徹底被打亂。

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何伯出獄後確診肝癌

何伯在出獄後不久，卻不幸確診肝癌末期。飽受病痛折磨的他，對與新何太的恩怨始終無法釋懷。YouTube網台《花生速遞》近日公開了他的臨終遺言錄音，何伯用盡最後氣力控訴：「個衰婆想我死，但我仲喺度……佢做過咩自己心知肚明……」這段遺言成為他對這段關係的最後控訴。隨著何伯離世，這場曾經鬧得滿城風雨的倫理事件亦正式落幕。

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