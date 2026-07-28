何伯離世丨何太月前怒轟何伯扮富豪呃婚 誤信有幾百億身家：咁少錢早前眼尾都唔睄佢

曾經接受《東張西望》訪問而成為全城熱話的「何伯與何太」，今日（28日）傳來震驚全城的噩耗，何伯（何煊）因突發肝癌不幸離世，終年79歲。何伯生前似乎終於幡然醒悟，公開承認自己當初是「戀愛腦」，並與前妻何太（葉秀定）在屯門住所大堂發生激烈打鬥，雙雙送院，何伯更因蓄意傷人罪被判入獄兩個月。其前妻何太一度活躍於網絡，在鏡頭前毫不留情地「數臭」前夫。

何太誤信何伯有百億身家

何太直斥何伯的年紀和身家根本毫無吸引力，更爆出驚人金句：「我貪佢咩呀？貪佢老咩！」她認為在香港地，區區三、五百萬根本不足以安享晚年，直言：「分分鐘自己身體有癌症，醫幾千萬容乜易呀！」何太更語出驚人地剖白，當初下嫁的真正動機是誤以為對方擁有過百億身家，希望能幫助她創業。

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何太自稱愛情頭腦單純

何太堅決否認自己曾被450萬元定期存款迷惑，她坦言打從一開始就看不上這筆數目：「我睇到佢嗰張450萬定期紙，我真係唔鍾意呀！我見你得咁啲啲錢，有冇搞錯？，我真係…我窮得正直呀，即係我一心諗住佢可以幫助到我創業，我先至接受佢㗎咋。講真嘅，真係咁㗎，所以我從來唔會去呃人囉，你做得到，你就嚟；你幫唔到我，你就走開啦！係咪呀？」並自言：「我對愛情頭腦好單純，我真係太心軟喇。」

何太指何伯扮富豪騙婚

何太怒斥何伯刻意營造富豪形象來「誘導」她，指控對方曾帶她四處睇樓，又到灣仔寶馬專門店看名車，並豪言等她考到車牌就買車給她。她斥責何伯扮有錢，甚至自稱做過黑社會大佬、借了幾百萬給兄弟等，讓她大感被騙，痛批對方「好古惑、又毒又冇人性又兇殘」，更決絕表示若早知對方只有450萬，「我眼尾都唔會睄多幾眼」。

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