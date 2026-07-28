何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚

今日（28日）驚傳何伯何煊因肝癌離世，有指何伯因近日病情惡化而無法進食，最終在周一（27日）於醫院離世，享年79歲，何伯離世消息已通知其家人。何伯生前曾接受YouTube平台「花生速遞」訪問，今早主持人播出何伯臨終前的遺言，直指「何太」葉秀定為「衰婆」，更明言「個衰婆想我死」，並指對方「做過咩衰嘢，自己心知肚明」。

何伯遺言狂鬧何太

「花生速遞」主持於何伯生前曾多番出片講述何伯情況，何伯亦曾接受主持的訪問，主持指何伯於臨終前，「有說話想同『河馬』講」，並表示自己「都唔係好聽得清楚何伯講乜」，之後原條錄音直出，於錄音中聽到何伯表示：「個衰婆呢，就想我死嘅，但我仲喺度，淨係想我死啫個衰婆......佢做咗咩衰嘢，佢自己心知肚明，你唔好唔認」。

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何太因知何伯患癌才離婚？

另外主持亦指，何伯早前被判監2個月，是因為醫生報告指何伯因為患癌，「剩低嘅日子唔多」，所以最終法官才輕判何伯2個月。另外主持亦爆料，指「何太」葉秀定是因為知道何伯患癌，所以先決定離婚，並指一位叫蔡先生、疑為葉秀定另一位前夫的男子，亦是在婚內患癌，主持明言何伯「已經係第二個」。

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