何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別

「何伯」何煊與「何太」葉秀定在2024年因與5子女爭產一事亮相《東張西望》而成為城中熱話。何伯一直堅持其5子女合謀奪走他450萬元積蓄，當時何太表示誓言要幫助老公，不過有關言論卻令外界譁然，因此不時與網民及街坊起爭執。可惜這段「忘年真愛」到後來的「直播流量密碼」，再演變成「流血家暴事件」。

何伯離世消息已通知其家人

何伯與何太先前涉嫌在屯門菁田邨住所升降機大堂互相襲擊，何伯早前已承認一項有意圖而傷人罪，不過在案件判刑前夕，何伯因病多次出入醫院，曾因留院觀察而缺席法庭聆訊，法官一度將判刑押後，直到今日（28日）驚傳何伯因肝癌離世，有指何伯因近日病情惡化而無法進食，最終在周一（27日）於醫院離世，享年79歲，何伯離世消息已通知其家人。

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何伯6月5日確診患上肝癌

何伯生前曾接受YouTube平台「花生速遞」訪問 。今早「花生速遞」主持開live主持證實何伯死訊並透露臨終病情︰「佢之前做完小腸氣手術，要抽啲唔同組織去化驗，6月5日發現係肝硬化，亦驗出肝位置有好多癌細胞。當時醫生講咗佢可能得返幾日至一個月命，之前唔可以講得咁明。何伯係噚日中午12點半喺醫院安詳離世，冇入ICU，亦都冇插過喉，佢係瞓住咁走。離世前兩日，有牧師去咗醫院幫佢洗禮。」有傳臨終時，曾與何伯反面的子女，亦到醫院見父親最後一面。

「何伯」何煊因時日無多才被判兩個月

「何伯」何煊涉於去年5月在屯門住所電梯大堂以摺刀襲擊妻子「何太」葉秀定，早前承認一項有意圖而傷人罪，案件原定7月21日在區域法院判刑，惟何伯再度因病缺席聆訊，法官決定「特事特辦」，在其缺席下判處監禁2個月，為此，主持說：「你哋話阿何馬因為阿伯判得輕，何馬都會判得輕呢一樣嘢呢，我真係提示咗大家、畀咗貼士大家啦，但係而家可以講畀大家知。就係因為第二個醫療報告，就係寫咗呢一樣嘢，話佢剩返落嚟嘅日子就唔長，所以先至係判佢兩個月嘅啫。」

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