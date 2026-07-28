何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過

曾透過《東張西望》斥細女領走450萬元積蓄的「何伯何太」，轟動全港的「忘年戀」，一躍成為城中熱話。患上肝癌何伯今日（28日）曝光在醫院離世消息。年過7旬的何伯生前曾在去年10月接受YouTube頻道《花生速遞》訪問，更淚灑鏡頭前向仔女道歉。

何伯充滿悔恨娶何太

何伯當日為捍衛與年輕逾30歲何太一段「忘年戀」，從愛得轟烈、大嗌「邪不能勝正」，但隨住「何伯何太」演變家暴互毆鬧上法庭，「何伯」何煊因襲擊「何太」葉秀定，因意圖傷人罪，在區域法院被判監2個月。何伯生前最近一次公開受訪時充滿悔恨，指自己已「冇彎轉」，已向何太提出離婚，還瘋狂爆出金句。

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何伯因何太「冇愛情」受打擊

何伯當日受訪時，對何太曾稱「對你冇愛情、冇感情，同我話要離婚改嫁，打擊得我好空白」，導致何伯痛心失眠：「夜晚都流眼淚喺度喊，冇覺好瞓。」何伯期間更有問必答，透露何太家中有六姊妹，而何太排行第六，但從未提過何太申請來港的方法。

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何伯懷疑娶何太被「設局」

何伯提到何太當時日日煲湯冧自己，不久便要求結婚及火速搵到兩位證婚人，何伯坦言曾感到疑惑：「我都覺得咁易搵（證婚人），仲要兩個，唔係一個。（可能一早鋪排好？）應該係。」婚後何太要求何伯在一個月內買30萬元金器，何伯稱：「『金銀潤』12萬定13萬幾。嗰隻鑽石戒指買咗12萬幾，龍鳳鈪就9萬幾。」而何伯稱「冇買過保險」。節目上，何伯又大爆何太「有地方收藏現金」，又將屋企存放大量海味，因擔心觸法而低調擺放。

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何伯對何太母子關係存疑

對於何太育有一子兼同住，何伯稱根據「器官」判斷何太「冇生過」，何伯指亡妻誕下五名子女，如有生過小朋友：「啲器官唔同㗎嘛！啲紋......我都唔係好信！」何伯又補充：「生過冇理由咁原裝不動㗎嘛。」只是會否向房屋署舉報，提出對何太母子關係的質疑，何伯卻支吾其詞：「呢吓嘢要諗清楚先得。」至於公屋加名問題，何伯則謂：「佢講過加名，但始終都加唔到。（有冇嘗試過？）冇乜嘗試過。」

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何伯爆「何太」與「阿平」過從甚密

何伯又提到何太與名叫「阿平」（音譯）的男人過從甚密，稱何太為「親愛的玲妹」，又會畀錢何太，何伯怒斥對方為「老鼠平」、「勾二嫂」。對於何太的魅力能吸引多男士喜愛，何伯直言：「或者佢自己講，或者人哋講嘅呢？行街都好多後生靚女，點解會......」。由於公屋問題導致何伯曾留宿快餐店「住咗11晚通宵。」在家中被何太鬧，亦因何太關係與朋友斷交。但何伯卻為為何太澄清YouTube頻道從沒有收過錢，何伯慨嘆曾心存疑問，但怕影響夫妻關係：「有時佢講嘢我梗係信佢啦！」

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何伯：嗰時個腦偏埋一邊

何伯除向粉絲道歉外，亦再向五名仔女道歉：「對唔住！我唔知咁複雜。加上我啲仔女（關係）破裂咗，我踩咗落個氹度。我同我啲仔女道歉先，真係對佢哋唔住，我叉咗落個氹度，而家我醒返啦，我成日鬧粉絲鬧到咁樣，真係對唔住，嗰時個腦偏埋一邊。」不過前何太於今年2月曾高調接受網台訪問大反擊，兩人對錢銀及感情的睇法，有天壤之別。

此外，去年11月曾有網民下午茶時段、在升降機偶遇獨自外出的何伯，當日何伯戴上口罩，一改與何太同行時的火爆形象，與途人友善地打招呼。網民當日見到何伯的其中的兩根手指，用紗布包住，而何伯也主動展示傷勢，表示言：「之前矯正好嘅位置，依家全歪了。」

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