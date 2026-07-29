鍾麗緹次女18歲生日性感吊帶裙亮相 母女齊晒誘人曲線 網民指張思捷遺傳唔到阿媽一特徵

鍾麗緹於其個人社交平台上發布相片，她與現任老公張倫碩昨日（28日）為迎來18歲生日的次女張思捷（Jaden），舉辦了一場生日晚宴兼成人禮。晚宴現場佈置以繁花、水晶珠簾及燭光為主題，會場背景掛上了「Cheers to 18 years」的橫飾，並擺放了一個幾層高的粉色蛋糕。鍾麗緹在社交平台上感性發文，對即將入讀波士頓大學、正式步入成年階段的次女送上祝福，並記錄下家庭的重要時刻。

鍾麗緹次女張思捷吊帶裙晒S形曲線

鍾麗緹次女張思捷當晚穿上一襲米白色的吊帶連身裙，上半身採用精緻喱士與馬甲式剪裁，網民指雖然母女成個餅印，但張思捷體形偏瘦，未有遺傳到媽媽的豐滿上圍。在加冕儀式上，鍾麗緹與張倫碩共同為女兒戴上閃鑽皇冠；其後張思捷進行點蠟燭儀式及許願，並從母親手中接過一本成長相片集。當晚鍾麗緹穿著一襲淺藍色低胸長裙，下半部拼接了繡滿立體花卉的透視薄紗，盡顯玲瓏曲線。在家庭大合照中，16歲的幼女張凱琳亦同場亮相，與家姐及母親並排而站，三人均以性感晚裝示人，一家人笑容滿面，幸福溫馨。

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鍾麗緹兩名女兒是非不斷

然而鍾麗緹一家在舉辦是次生日派對之前，曾捲入連串是非風波。今年7月中，尚未滿18歲的張思捷在進行直播時，因母親鍾麗緹突然推門入房，她神色慌張地將桌上一件長條狀物品迅速藏到枱底，並驚呼「嚇死我了」。該舉動被眼利網民截圖，質疑一直擁有乖巧學霸形象的她偷藏電子煙，引發外界對鍾麗緹管教方式的爭議。而在此事發生前，幼女張凱琳亦曾因在社交平台分享自拍照時，意外拍到疑似家姐正在如廁的背景，引發網民批評其缺乏邊界感及揣測兩姊妹不和，鍾麗緹更因一度發聲明護女被揭穿說謊，而需再度發文致歉，一家不斷出現公關危機。

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