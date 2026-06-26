鍾麗緹唔識教女仲講大話？  細女認拍到家姐如廁  母發聲明稱非刻意撒謊：已嚴厲批評考拉

現年55歲的藝人鍾麗緹（Christy）與其女兒考拉（Cayla），近月因一張「廁所馬桶照」而成為輿論焦點。早前，考拉於社交平台發布一張照片，相中一名女孩正坐在馬桶上，被網民指是其姐姐Jaden。事件引發網民猛烈批評，指考拉缺乏邊界感，鍾麗緹更因此被指「不懂教女」。

鍾麗緹被指為保護女兒講大話

當時鍾麗緹曾發出聲明，澄清照片中人並非Jaden，而是一位同學，並為事件給同學及其家人帶來困擾而致歉。然而，近日有網民找到新證據，包括考拉與朋友的聊天記錄，力證相中人確實是Jaden，直指鍾麗緹為了保護女兒而說謊，使爭議再度升溫。

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鍾麗緹指沒有「刻意撒謊」

面對新一輪的批評，鍾麗緹於6月25日再次透過社交媒體發布長文，坦誠說明並致歉。她表示，明白部分言論指她「刻意撒謊、歪曲事實」，但她澄清自己「絕無欺瞞大眾」，並解釋當時的回應，「初衷只是想最大程度保護未成年孩子免受過度網絡傷害」。

鍾麗緹：已嚴厲批評考拉

鍾麗緹在聲明中亦透露，事發後已經「對考拉進行了嚴厲的批評和邊界感教育」，並再次向所有因此事受到困擾和傷害的人致以最誠摯的歉意。她懇請大眾停止傳播相關內容，給未成年的孩子留一點正常的成長空間。

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