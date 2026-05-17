鍾麗緹爆喊賀18歲二女畢業 繼父張倫碩一親暱舉動被轟欠「邊界感」？

昔日性感女神鍾麗緹，經歷過三段婚姻，至今育有三名女兒，分別是長女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla）。三姊妹均完美遺傳了媽咪的優良基因，長得亭亭玉立。近日，鍾麗緹在社交平台，分享了18歲二女Jaden高中畢業的短片，她們舉家現身校園支持，場面本應溫馨感人，卻因繼父張倫碩的一個親暱舉動，再次掀起網民對家庭「邊界感」的熱烈討論。

鍾麗緹二女畢業蛻變氣質美女

在鍾麗緹分享的女兒畢業短片中，紀錄了全家人前往北京順義國際學校，參加二女張思捷畢業活動。影片中，鍾麗緹多次對著鏡頭激動落淚，當看到囡囡穿上畢業袍，步入禮堂時，她更忍不住大喊：「Jaden媽媽愛你～I'm so proud of you!」不少網民大讚張思捷「女大十八變」，展現出美女氣質，與媽咪猶如餅印。鍾麗緹一家又隨著二女登上天壇，看著張思捷與同學一起景畢業照，畫面溫馨治癒。

相關閱讀：鍾麗緹女兒三姊妹泳裝大解放 16歲細女靠一部位KO家姐 曾天生弱視花2年時間治療

繼父張倫碩親吻囡囡被指欠邊界感

然而，討論的焦點很快便轉移到繼父張倫碩身上。影片捕捉到張倫碩手持氣球，表現得比親生爸爸更興奮，甚至在拍照時與老婆一同「左右夾擊」親吻繼女的臉頰。這幕「啜爆繼女」的畫面曝光後，隨即引發網民兩極反應，有人認為這是感情深厚的表現，亦有網民直指張思捷已是18歲的成年女性，繼父與繼女之間應保持適當距離，批評此舉「欠缺邊界感」。

鍾麗緹為細女誤拍家姐如廁道歉

事實上，鍾麗緹一家惹來不少是非，今年3月，細女張凱琳就曾引發轟動一時的「浴室自拍事件」。當時張凱琳在社交平台分享與友人的合照，鏡頭卻意外反射出後方正在如廁的少女，有指是鍾麗緹二女。當時爭議發酵至姊妹不和的揣測，鍾麗緹為了保護女兒，不得不親自發長文道歉，承諾「這是我們作為父母教育和監護的不到位，孩子還小，沒有意識到邊界問題」。沒想到事隔僅兩個月，家中的成人成員竟在畢業禮上再度因親暱行為觸碰網民神經。

相關閱讀：鍾麗緹大女張敏鈞遊越南盡展澎湃身材 比堅尼褲仔凸顯蜜桃臀 坐篤篤上圍狂跌宕