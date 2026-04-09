鍾麗緹大女張敏鈞遊越南盡展澎湃身材 比堅尼褲仔凸顯蜜桃臀 坐篤篤上圍狂跌宕

現年28歲的「性感女神」、鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine），完美繼承了母親的優良基因，擁有令人艷羨的魔鬼身材與精緻臉蛋。向來對娛樂圈充滿興趣的她，雖然在事業上未及母親的輝煌成就，但在社交媒體上憑藉其陽光開朗的形象和火辣風格，依然坐擁超高人氣。

張敏鈞細碼比堅尼包唔住上圍

張敏鈞近日飛往越南享受陽光與海灘的熱情假期，並在社交平台大方分享旅行美照。身處熱帶天堂，Yasmine當然不會吝嗇展示其美好身材。從照片可見，她換上一套白色細碼比堅尼出海，比堅尼上衣僅僅包覆著她豐滿的上圍，視覺效果極其誘人；而下身的比堅尼褲子設計同樣性感，側面綁帶盡現其纖腰與結實的蜜桃臀，火辣身材一覽無遺。Yasmine在遊艇上迎著海風擺出各種自信甫士，時而慵懶地安坐，時而手遮陽光遠眺，配上她健康的小麥膚色，散發出無窮的野性魅力。

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張敏鈞坐篤篤上圍狂震

除了靜態的比堅尼美照，Yasmine更分享了一段乘坐當地「篤篤車」的影片，畫面更是震撼。影片中，她換上一件紅色低胸吊帶裝，在夜色中穿梭。由於路面顛簸，車身不斷搖晃，導致她傲人的上圍也隨之有節奏地彈跳震動，配上她時而迷離、時而甜笑的誘惑表情，畫面極盡挑逗，讓人看得心曠神怡，目不轉睛。

張敏鈞：接受生命的高低起伏

Yasmine在影片中寫道：「也許接受生命本來就有高低起伏，才是真正感受自由的唯一方式。」看來她非常享受這次旅程中的每一個瞬間，無論是出海的寧靜，還是坐篤篤車的顛簸，都成為她感受自由人生的養分。這次越南之旅，Yasmine再次向外界證明，她已盡得母親真傳，無愧於新一代性感女神的稱號。]

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