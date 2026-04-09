Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾麗緹大女張敏鈞遊越南盡展澎湃身材 比堅尼褲仔凸顯蜜桃臀 坐篤篤上圍狂跌宕

影視圈
更新時間：18:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-09 HKT

現年28歲的「性感女神」、鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine），完美繼承了母親的優良基因，擁有令人艷羨的魔鬼身材與精緻臉蛋。向來對娛樂圈充滿興趣的她，雖然在事業上未及母親的輝煌成就，但在社交媒體上憑藉其陽光開朗的形象和火辣風格，依然坐擁超高人氣。

張敏鈞細碼比堅尼包唔住上圍

張敏鈞近日飛往越南享受陽光與海灘的熱情假期，並在社交平台大方分享旅行美照。身處熱帶天堂，Yasmine當然不會吝嗇展示其美好身材。從照片可見，她換上一套白色細碼比堅尼出海，比堅尼上衣僅僅包覆著她豐滿的上圍，視覺效果極其誘人；而下身的比堅尼褲子設計同樣性感，側面綁帶盡現其纖腰與結實的蜜桃臀，火辣身材一覽無遺。Yasmine在遊艇上迎著海風擺出各種自信甫士，時而慵懶地安坐，時而手遮陽光遠眺，配上她健康的小麥膚色，散發出無窮的野性魅力。

相關閱讀：鍾麗緹女兒三姊妹泳裝大解放 16歲細女靠一部位KO家姐 曾天生弱視花2年時間治療

張敏鈞坐篤篤上圍狂震

除了靜態的比堅尼美照，Yasmine更分享了一段乘坐當地「篤篤車」的影片，畫面更是震撼。影片中，她換上一件紅色低胸吊帶裝，在夜色中穿梭。由於路面顛簸，車身不斷搖晃，導致她傲人的上圍也隨之有節奏地彈跳震動，配上她時而迷離、時而甜笑的誘惑表情，畫面極盡挑逗，讓人看得心曠神怡，目不轉睛。

張敏鈞：接受生命的高低起伏

Yasmine在影片中寫道：「也許接受生命本來就有高低起伏，才是真正感受自由的唯一方式。」看來她非常享受這次旅程中的每一個瞬間，無論是出海的寧靜，還是坐篤篤車的顛簸，都成為她感受自由人生的養分。這次越南之旅，Yasmine再次向外界證明，她已盡得母親真傳，無愧於新一代性感女神的稱號。]

相關閱讀：鍾麗緹大女挑戰極寒冰浴 穿細碼比堅尼一個動作誇張上圍變形 直迫走光邊緣超牙煙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
11小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
7小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
21小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
10小時前